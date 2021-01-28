Попова: Британский штамм коронавируса в России не распространяется

Британский штамм коронавируса в России пока не распространяется. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Первому каналу.

Роспотребнадзор проводит сейчас большое количество исследований, чтобы выяснить, циркулирует ли этот штамм в нашей стране, сказала Попова. "Пока распространения этого вируса среди людей в РФ мы не видим", - подчеркнула она. В России было выявлено более 1,4 тысячи мутаций коронавируса, но все они являются нейтральными и не несут никаких изменений, передает ее слова ТАСС.

Есть надежда, что уже в нынешнем году россияне смогут отказаться от медицинских масок, считает глава Роспотребнадзора. Одна из причин этого - проводимая сейчас вакцинация. Около 20-25% населения уже имеют антитела к коронавирусу.