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28.01.2021 19:13
Рубрика: Общество

Попова: Британский штамм коронавируса в России не распространяется

Текст: Марина Трубилина

Британский штамм коронавируса в России пока не распространяется. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Первому каналу.

Фото: iStock
Попова: Переболевшие COVID-19 имеют иммунитет к "британскому" штамму

Роспотребнадзор проводит сейчас большое количество исследований, чтобы выяснить, циркулирует ли этот штамм в нашей стране, сказала Попова. "Пока распространения этого вируса среди людей в РФ мы не видим", - подчеркнула она. В России было выявлено более 1,4 тысячи мутаций коронавируса, но все они являются нейтральными и не несут никаких изменений, передает ее слова ТАСС.

Есть надежда, что уже в нынешнем году россияне смогут отказаться от медицинских масок, считает глава Роспотребнадзора. Одна из причин этого - проводимая сейчас вакцинация. Около 20-25% населения уже имеют антитела к коронавирусу.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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