Профессор назвала главную ошибку студентов перед экзаменом

Серьезной ошибкой студентов вузов является попытка выучить весь материал в ночь перед экзаменом. Такая тактика нередко приводит к провалу, рассказала агентству "Москва" директор института педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета, профессор Татьяна Сахарова.

Профессор не раз сталкивалась с ситуацией, когда студент не может ничего сказать по сути вопроса и объясняет: "Я все это читал, но вспомнить ничего не могу". По оценкам Татьяны Сахаровой, это происходит из-за физического и морального переутомления в ночь перед экзаменом.

Верная стратегия подготовки заключается в том, чтобы заранее распределить вопросы по уровню сложности. Начинать подготовку нужно с самых проблемных вопросов, причем посвящать этому нужно не ночь, а наиболее продуктивную часть дня.