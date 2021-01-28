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28.01.2021 14:00
Рубрика: Власть

Прошла церемония прощания с Сергеем Приходько

Текст: Татьяна Замахина
В Москве прошла церемония прощания с помощником главы правительства РФ, бывшим вице-премьером Сергеем Приходько. Почтить память дипломата и патриота в Ритуальный зал ЦКБ пришли его коллеги и соратники. Они отмечали высокий профессионализм Сергея Эдуардовича и вспоминали то, что он сделал для страны за годы работы на госслужбе.

В разное время Сергей Приходько был дипломатом, помощником президента, работал в правительстве и в администрации главы государства.

Фото: Михаил Самошкин
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Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко вспоминал своего коллегу "в первую очередь как глубоко порядочного человека и настоящего друга". "По отношению к нему очень подходит такое слово, как "достоинство", - отметил Кириенко. - Он мужественный человек, с достоинством он прошел всю жизнь, с достоинством и мужеством он боролся с неизлечимой болезнью".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что проработал с Приходько около двадцати лет. "На его примере я многому научился, - поделился он. - Это человек, который жил вместе со страной и очень много оставил".

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев тоже познакомился с Сергеем Приходько более двадцати лет назад. "Сергей Эдуардович поразил своей удивительной целеустремленностью, нацеленностью на результат, было ощущение, что он готов работать 24 часа в сутки", - рассказал он. Медведев отметил исключительную принципиальность своего коллеги. По его словам, тот был госслужащим в высшем смысле этого слова и за долгую карьеру успел поработать с тремя президентами России. "Сергей для нас был не просто большой руководитель, он был - хороший человек", - сказал Дмитрий Медведев, добавив, что с таким товарищем всегда можно было поговорить или посоветоваться на любую тему. "Таким он в нашей памяти и останется", - сказал Медведев.

Песков о Приходько: Он жил вместе со страной

Среди тех, кто пришел на церемонию, - руководитель президентской администрации Антон Вайно, вице-премьер - глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, вице-премьер Алексей Оверчук, министры, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, общественные деятели.

Сегодня Сергей Приходько будет похоронен на Троекуровском кладбище.

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