Психиатрическое освидетельствование работники будут проходить сами

Работодателям больше не придется проводить за свой счет психиатрическое освидетельствование своих работников, которые теперь должны будут самостоятельно пройти обследование и принести справку из государственного психоневрологического диспансера. Законопроект об этом одобрен правкомиссией и готовится к внесению в кабмин.

В документе также уточняется, что подтвердить свое психическое здоровье граждане смогут по месту жительства или временного пребывания. А в случае признания их временно непригодными к работе из-за психического расстройства, имеют право на повторное обследование по истечении периода, в течение которого им было запрещено заниматься определенными видами деятельности. Он не может превышать более 5 лет.

Как рассказал "Российской газете" председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, для некоторых видов профессиональной деятельности предусмотрено обязательное регулярное психиатрическое освидетельствование. Например, персонал, обслуживающий действующие электроустановки напряжением 127 В и выше, не должен страдать эпилепсией. У водителей автобусов, помимо прочего, недопустимы заикание и дефекты речи. Теперь профпригодность таких работников смогут подтверждать только государственные клиники, и работодателям не придется тратить свои средства.

Сегодня психоневрологическое освидетельствование в частной клинике в среднем стоит от 1,5 до 2 тысяч рублей за человека. Таким образом, если в компании трудятся 500 человек, затраты работодателя составляют от 750 тысяч рублей до миллиона. И эта финансовая нагрузка целиком ложится на него, следует из слов Груздева.