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28.01.2021 17:00
Рубрика: Общество

Пушкинский конкурс: победителем может стать каждый педагог-русист

Текст: Ядвига Юферова (председатель оргкомитета, заместитель главного редактора "Российской газеты")
В 21-й раз мы объявляем Международный Пушкинский конкурс для учителей русского языка. Каждый год размышляем, какая тема в эссе наших уважаемых участников прозвучит актуальнее всего. В этом году мы единодушны: "Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс?"

Не признавая границ и сословий, государственных систем и географических привилегий, ковид откорректировал все: от полетов самолетов до передвижения людей.

Фото: Балтийский федеральный университет им. Канта / vkontakte
Две тысячи иностранцев написали "Русский диктант"

Для борьбы с пандемией многие страны временно переводили обучение на удаленку. Уроки онлайн вообще стали реальностью.

Хороший учитель, как и хороший врач, стал особенно заметен в такие времена.

При всем драматизме ситуации, цифровая школа дала и шанс на новое качество образования: сделала доступными лучшие учебники и лучшие уроки, способствовала, как считают специалисты, и расширению пространства русского языка в мире. По данным исследования, проведенного Институтом Пушкина, он стал вторым по количеству сайтов в интернете. Коронавирус "вынудил" открыть новые образовательные платформы, работу с которыми быстро освоили русисты.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Однако при всем многообразии технологий, главный смысл обучения остался прежним. Он в глубоко личном, особом контакте учителя и ученика. В таланте конкретного педагога.

Любые трудности обязательно прибавляют профессионализма и мастерства. Чему научила вас эпоха пандемии? Как с ней справились ваши ученики? Какими словами и понятиями обогатился русский язык? Как он объединил людей в самоизоляции?

С удовольствием будем публиковать ваши конкретные истории и на сайте конкурса, и в "Российской газете".

В начале сентября, по традиции, пригласим 50 лауреатов в Москву (очень надеемся, что в этом году вирус не поразит наши планы). Мы постараемся показать, как всегда, лучшие театры и музеи, подарить сердечность и тепло нашим уникальным подвижникам. Тысяча человек из 45 стран сегодня в семье пушкинских лауреатов: от Бреста до Пекина, от Вашингтона до Нарына - везде работают паромщиками культур - учителя русского языка.

В 2021 году пушкинских лауреатов станет на 50 больше.

Участвуйте и побеждайте!

Пушкинский конкурс Общество Образование

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