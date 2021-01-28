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28.01.2021 15:50
Рубрика: Власть

Путин: Правила для бизнеса должны быть понятны и прозрачны для инвесторов

Текст: Татьяна Замахина

В европейских странах власти не делают для поддержки иностранных инвесторов столько, сколько в России, считает президент РФ Владимир Путин. Однако, по его словам, все правила для работающего в России бизнеса должны быть понятны. Об этом глава государства заявил на совещании с кабмином.

Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Путин выступил на экономическом форуме в Давосе

"Мы добиваемся повышения уровня локализации от тех инвесторов, которые приходят на наш рынок, - сказал Путин. - Мы их поддерживаем, допускаем до госзакупок даже, поддерживаем их финансово".

Он добавил, что это в интересах национальной экономики. При этом некоторые меры поддержки абсолютно беспрецедентны. По словам президента, в европейских странах ничего подобного власти не делают для иностранных инвесторов.

"Я понимаю, что единообразного подхода здесь быть не может, тем не менее все эти правила должны быть как минимум прозрачными и понятными всем партнерам, с которыми мы работаем, - подчеркнул Путин. - Это чрезвычайно важно".

Власть Работа власти Госуправление Экономика Бизнес Президент

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