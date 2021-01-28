Путин рассказал о планах вакцинации граждан от коронавируса

Производство вакцины от коронавируса в стране идет с опережением графика, нужно привить около 68 млн граждан. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, которое прошло в режиме видеоконференции.

"Массовая вакцинация стартовала 18 января. Планы здесь большие", - объявил Владимир Путин. "Мне министр Мантуров (глава Минпромторга - прим. "РГ") докладывал, что промышленность работает даже с опережением графика по количеству выпускаемых препаратов", - заметил он.

"Мы в эту прививочную кампанию, связанную с гриппом, почти 70 млн человек привили. Попова (глава Роспотребнадзора - прим. "РГ") докладывала вчера - 68 млн", - привел цифры президент. И нужно выйти примерно на такие же показатели и по вопросу борьбы с коронавирусом, подчеркнул он.