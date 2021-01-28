Путин сразу подпишет закон о ратификации соглашения о продлении ДСНВ

Президент Владимир Путин подпишет закон о ратификации соглашения о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) как только документ будет у него. Об этом ТАСС заявил, отвечая на соответствующий вопрос, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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"Как только он поступит, он будет незамедлительно подписан. Здесь очень важна скорость, и потом уже обменяться соответствующими решениями", - пояснил Песков.
На вопрос, когда могут начаться консультации по новому договору СНВ, пресс-секретарь президента ответил: "Об этом рано говорить".