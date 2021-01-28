Путин сразу подпишет закон о ратификации соглашения о продлении ДСНВ

"Как только он поступит, он будет незамедлительно подписан. Здесь очень важна скорость, и потом уже обменяться соответствующими решениями", - пояснил Песков.

На вопрос, когда могут начаться консультации по новому договору СНВ, пресс-секретарь президента ответил: "Об этом рано говорить".