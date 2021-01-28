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28.01.2021 16:09
Рубрика: Экономика

Работодатели получат субсидии за трудоустройство безработных

Текст: Елена Манукиян
Субсидии в размере трех минимальных размеров оплаты труда выделят работодателям при трудоустройстве безработных, зарегистрированных до 1 января 2021 года. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков в четверг, 28 января, на совещании у президента с членами правительства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Чтобы нам достичь цели допандемических показателей, предлагаем ввести новые меры по субсидированию найма. Эта мера точечная, ожидаемая предпринимательским сообществом и регионами", - сказал он.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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По словам министра, субсидия будет выделяться по частям. Первый платеж в размере одного минимального размера труда (12792 рубля) работодатели получат после того, как человек у них отработает один месяц, второй поступит через три месяца, третий - еще через три месяца.

По словам министра, такие субсидии помогут организациям в адаптации сотрудников, у которых длительный перерыв в работе. Средства могут быть направлены на создание рабочих мест, закупку оборудования, компенсацию расходов по наставничеству.

Котяков подчеркнул, что программа позволит трудоустроить более 20 тысяч граждан, станет одной из самых емких федеральных программ прямого действия. А задача центров занятости - помочь стать участниками этой программы наиболее уязвимым на рынке труда гражданам: женщинам с маленькими детьми, инвалидам, выпускникам вузов.

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