С 1 февраля столичный аэропорт Шереметьево ограничит бесплатный въезд на территорию. Это необходимо, чтобы упорядочить движение и очистить территорию от недобросовестных перевозчиков, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

По новым правилам, бесплатно проехать через шлагбаум можно не более двух раз в течение двух часов. За третий и последующий въезды в течение двух часов начислят пени. Таким образом, движение у терминалов должно стать более упорядоченным, пассажирам будет проще найти прибывшее за ними такси.

Сейчас бесплатный период въезда и парковки составляет 10 минут для терминалов В, С и 15 минут для терминалов D, E, F. Для длительной стоянки есть платные места в многоуровневых и плоскостных паркингах.