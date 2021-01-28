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28.01.2021 14:42
Рубрика: Экономика

Аэропорт Шереметьево ограничит бесплатный въезд

Текст: Сергей Бабкин
С 1 февраля столичный аэропорт Шереметьево ограничит бесплатный въезд на территорию. Это необходимо, чтобы упорядочить движение и очистить территорию от недобросовестных перевозчиков, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Реконструкцию первой ВПП в Шереметьево провели за 10 месяцев

По новым правилам, бесплатно проехать через шлагбаум можно не более двух раз в течение двух часов. За третий и последующий въезды в течение двух часов начислят пени. Таким образом, движение у терминалов должно стать более упорядоченным, пассажирам будет проще найти прибывшее за ними такси.

Сейчас бесплатный период въезда и парковки составляет 10 минут для терминалов В, С и 15 минут для терминалов D, E, F. Для длительной стоянки есть платные места в многоуровневых и плоскостных паркингах.

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