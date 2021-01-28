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28.01.2021 17:12
Рубрика: Экономика

Бирюков рассказал об инновациях в системе теплоснабжения Москвы

Текст: Ирина Огилько

В системе столичного теплоснабжения активно внедряются новейшие инновационные технологии для обеспечения ее бесперебойной и безопасной работы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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"В МОЭК организован пилотный проект, в рамках которого работникам компании выдают специальные смартфоны и миниатюрные тепловизоры, - сообщил Петр Бирюков. - Техника позволяет не только контролировать ход производственного процесса и состояние оборудования, но и быстро выдавать задания на выполнение ремонтных и эксплуатационных работ, формировать в автоматическом режиме электронные эксплуатационные журналы".

Новая схема работы позволяет существенно сократить трудозатраты, повысив тем самым удобство и безопасность эксплуатации оборудования.

Он отметил, что сегодня исполняется 90 лет со дня организации городской системы централизованного теплоснабжения. Сейчас это одна из самых мощных и протяженных систем теплоснабжения мира, она включает более 16,6 тыс. км тепловых сетей, 24 насосно-перекачивающие станции. Как рассказал Бирюков, все эти объекты работают круглосуточно и слаженно, чтобы в домах москвичей всегда были тепло и горячая вода. Он напомнил, что с помощью современных систем операторы Центрального диспетчерского управления МОЭК в режиме онлайн следят за корректировкой температурных режимов в зависимости от погоды. Разработан алгоритм прогнозирования и выявления скрытых утечек на разводящих тепловых сетях на основе анализа данных системы "Диспетчеризация". Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что новые разработки позволяют упростить работу персонала, который занимается обслуживанием и эксплуатацией теплоэнергетического оборудования.

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