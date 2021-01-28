Бригады московской скорой помощи оснастили портативными лабораторными анализаторами

Реанимационные бригады московской скорой помощи оснастили портативными лабораторными экспресс-анализаторами. Это приборы для быстрой диагностики критических состояний у пациентов. Они позволяют оперативно проводить биохимический анализ крови прямо в машине скорой помощи. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о новшестве:

"Правительство Москвы закупило 70 портативных лабораторных экспресс-анализаторов для московской скорой помощи. Теперь реанимационные бригады смогут проводить полный комплекс необходимых экстренных диагностических мероприятий в кратчайшие сроки. Важность этого прибора сложно переоценить, поскольку он необходим для спасения жизни самых тяжелых пациентов, когда счет идет на минуты. В дальнейшем мы планируем объединить все наши приборы в единую информационную систему для того, чтобы в случае нестандартной клинической ситуации иметь возможность подключить к интерпретации данных второго эксперта".

Портативный лабораторный экспресс-анализатор для проведения биохимического анализа крови представляет собой небольшой прибор, в который в специальное отверстие устанавливается картридж с образцом крови пациента. Принцип работы прибора достаточно прост: берется несколько капель крови, затем ее на картридже устанавливают в аппарат, и через несколько минут на дисплее устройства появляются основные показатели. Результаты анализа можно распечатать на бумаге и передать врачу стационара прямо в машине скорой. Медицинский прибор прост и удобен в эксплуатации.

Экспресс-анализаторы используются, например, при сепсисе, тяжелой почечной и острой дыхательной недостаточности, нарушениях кислотно-щелочного состояния крови и водно-электролитного баланса, а также для выявления обратимых причин остановки кровообращения.