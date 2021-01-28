Что изменится в транспорте Москвы и Подмосковья с 1 февраля

Первый шаг к единой транспортной системе Москва и Подмосковье сделают 1 февраля. Именно с этого дня столичную карту "Тройка" начнут применять на городских маршрутах в области, подтвердил заммэра Максим Ликсутов.

С 1 февраля пассажиры смогут расплачиваться за поездки в Подмосковье по тарифу "Кошелек". Он применим к маршрутам, которые курсируют по одному городу.

"Проехать на пригородных маршрутах с зональной системой тарификации можно будет позже, после завершения тестирования и запуска второго этапа системы", - объяснил Максим Ликсутов.

Впрочем, уже сейчас поездки станут удобнее, ведь миллионы жителей столичного региона будут пользоваться одной единой картой. К этому событию будет приурочен запуск дизайнерской "Тройки".