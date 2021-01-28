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Текст:   Александр Мелешенко 
22:26 28.01.2021
Российская газета - Столичный выпуск № 18(8369)

Ипотека стучится в дверь

Что ждет вторичный рынок жилья в Москве

На вторичном рынке жилья в столице неожиданно упал спрос - риелторы подсчитали, что в январе этого года он оказался сразу на 35% ниже, чем год назад. И это притом, что вторая половина 2020-го запомнилась небывалым ажиотажем - на фоне льготной ипотеки квартиры в Москве раскупались как горячие пирожки. В чем же дело?

В столичном управлении Росреестра "РГ" рассказали, что всего в прошлом году на рынке готового жилья зарегистрировали почти 149 тысяч сделок купли-продажи - это на 2% больше, чем в 2019-м. Вроде бы небольшая разница, но ведь весной был локдаун и жизнь практически замерла. Люди сидели в изоляции и думали совсем не о покупке квартир, даже аренда жилья в эти месяцы просела. А потом объявили льготную ипотеку и рынок резко начал оживать. "После введения программы льготного кредитования, вслед за новостройками, выросли продажи квартир в готовых домах - в июне динамика составила 122%. Активность покупателей также стимулировали низкая доходность по депозитам и ослабление рубля", - считает глава ведомства Игорь Майданов.

Фото: iStock
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Как ни удивительно, но эти же факторы могут быть причиной падения интереса к готовому жилью в январе, говорят эксперты. Вырос спрос, а вслед за ним и цены - теперь они заставляют потенциальных покупателей отложить покупку. Директор департамента вторичного рынка компании "Инком-Недвижимость" Сергей Шлома говорит, что к концу 2020-го средняя цена на квартиры в старых домах выросла на 20%, а в некоторых районах и на все 30%".

Попробуем проверить это утверждение на практике. Корреспондент "РГ" несколько лет прожил возле станции метро "Орехово" и хорошо помнит, какие расценки на жилье там были еще год-два назад. Цены на подержанные "однушки" стартовали от 6 миллионов рублей. За 6,5 уже был довольно широкий выбор. Что теперь? Заходим на сайт объявлений и ставим фильтр, чтобы увидеть варианты до 6,5 миллиона. И ничего не видим. За такие деньги просто нет предложений - объявления можно найти только у МКАД, а чаще за ним, например, в подмосковном Видном. Возле "Орехово" что-то появляется, только если поднять бюджет ближе к 8 миллионам. Риелторы добавляют, что сложности с выбором на "вторичке" сейчас не только из-за высоких цен. Их, в конце концов, компенсируют низкие ставки по ипотеке - они держатся в районе 7,5-8%. Проблема еще и в дефиците квартир - на фоне высокого спроса в прошлом году их раскупили и теперь выбирать особо не из чего. По оценкам риелторов, к концу прошлого года объявлений стало меньше примерно на треть. А в некоторых районах даже наполовину. Впрочем, предупреждают эксперты, делать долгосрочные оценки на основании одного января не стоит. Но и ждать дальнейшего роста спроса тоже.

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