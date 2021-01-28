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28.01.2021 18:32
Рубрика: Происшествия

Дело о применении насилия на незаконной акции возбуждено против женщины

Текст: Иван Петров
Следственный комитет России возбудил еще два новых уголовных дела по итогам прошедших 23 января незаконных акций. Оба - в производстве Первого управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК по Москве.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

И оба дела возбуждены по фактам применения насилия в отношении представителя власти. Это статья 318 УК РФ - до 5 лет лишения свободы.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
МВД: Попытки провести несанкционированные акции будут пресекаться

Примечательно, что по этой статье привлекли даму. По версии следствия, 23 января участвовавшая в несанкционированном мероприятии в центре Москвы женщина "нанесла сотруднику полиции несколько ударов в область туловища". Отмечается, что сотрудник был "при исполнении". В ходе допроса 35-летняя подозреваемая полностью признала свою вину. Инцидент произошел рядом с Пушкинской площадью.

В тот же день и примерно в том же месте, по данным столичного главка СК России, другой участник несанкционированной акции - уроженец Псковской области - "применил насилие в отношении сотрудника Росгвардии, бросив с силой в него металлическое ограждение".

"Фигуранты задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего избрана мера пресечения", - заключили в столичном управлении СК России.

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