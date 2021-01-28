Дело о применении насилия на незаконной акции возбуждено против женщины

И оба дела возбуждены по фактам применения насилия в отношении представителя власти. Это статья 318 УК РФ - до 5 лет лишения свободы.

Примечательно, что по этой статье привлекли даму. По версии следствия, 23 января участвовавшая в несанкционированном мероприятии в центре Москвы женщина "нанесла сотруднику полиции несколько ударов в область туловища". Отмечается, что сотрудник был "при исполнении". В ходе допроса 35-летняя подозреваемая полностью признала свою вину. Инцидент произошел рядом с Пушкинской площадью.

В тот же день и примерно в том же месте, по данным столичного главка СК России, другой участник несанкционированной акции - уроженец Псковской области - "применил насилие в отношении сотрудника Росгвардии, бросив с силой в него металлическое ограждение".

"Фигуранты задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего избрана мера пресечения", - заключили в столичном управлении СК России.