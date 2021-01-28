Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада

Столичные коммунальные службы города готовы к непогоде. Они переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Петр Бирюков.

"В соответствии с прогнозом погоды снегопад продлится до 21:00 пятницы. Прирост снега за два дня может составить до 10 см, - отметил Бирюков. - В связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение перевести коммунальные службы в режим повышенной готовности". С началом снегопада коммунальная техника приступила к проведению выборочной противогололедной обработки дорог, тротуаров, мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта.

На опасных участках МКАД и в ТиНАО, где в минувшие снегопады застревали большегрузы, организовано дежурство тягачей. Для уборки выпавшего снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки. Снег оперативно вывозится на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации. В ближайшее время спецтехника выйдет на проведение сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров, которое будет сопровождаться повторной противогололедной обработкой.

В связи со снегопадом заместитель мэра призвал водителей быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а горожанам быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили.