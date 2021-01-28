Компания Александра Удодова в 2020 году на треть увеличила количество рабочих мест

Курский агрокомплекс по производству шампиньонов "Грибная радуга", принадлежащий бизнесменам Александру Удодову и Олегу Логвинову, за 2020 год увеличил штат сотрудников на 30% - до 1250 человек. Предприятие является одним из лучших работодателей в Курской области и тесно сотрудничает с региональной властью в решении проблем с занятостью населения.

Предприятие "Грибная радуга" заработало в Курской области в 2017 году, тогда численность работников составляла чуть более 230 человек. С тех пор число рабочих мест постоянно росло. К концу 2018 года в штате было 657 человек, по итогам 2019-го количество сотрудников выросло почти до 1000. В конце прошлого года в "Грибной радуге" работало 1250 человек. В 2021-м компания также планирует создание новых рабочих мест.

Ставку на высококвалифицированных специалистов основатели агрокомплекса делали изначально. Грибная отрасль - одна из самых высокотехнологичных в сельском хозяйстве. Предприятие Удодова и Логвинова создавалось на основе передовой и хорошо зарекомендовавшей себя в мире нидерландской технологии. Большинство операций автоматизированы, для обслуживания требуются хорошо обученные специалисты. Даже такая, казалось бы, простая работа, как сбор шампиньонов, требует грамотного подхода. В "Грибной радуге" сборщиков обучают и ценят. Труд нелегкий, но зарабатывают хорошие специалисты неплохо, средняя зарплата по агрокомплексу составляет 44 тысячи рублей. Для Курского региона это - высокий показатель.

Стартап Удодова и Логвинова всего через год после запуска стал одним из лидеров и занял порядка 20% грибного рынка в стране. Ежегодно "Грибная радуга" наращивает мощности и создает новые рабочие места, инвестируя в расширение производства. На порталах с вакансиями можно найти немало положительных отзывов о работе в компании. Пишут, что в "Грибной радуге" можно хорошо заработать благодаря прозрачной системе оплаты труда: сколько грибов собрал - столько денег и получил. При этом отмечают, что работать непросто, но те, кто не ленится и быстро учится, зарабатывают достойные деньги. Среди преимуществ компании на региональном рынке занятости также упоминаются отличные условия труда - современное красивое здание, столовая, цеха, в которых приятно работать. Отмечают хорошую организацию быта - раздевалки, кухня, душевые и спецодеджда, которую работники получают каждое утро выстиранной и выглаженной.

На предприятии внедрена прозрачная мотивационная система, лучшие сотрудники получают премии и награды. Так, прошлым летом был проведен конкурс для сборщиков шампиньонов, 55 его победителей получили именные памятные статуэтки и денежные премии. На предприятии вообще принято поддерживать работников, особенно тех, кто растит детей. В разгар пандемии владельцы "Грибной радуги" Александр Удодов и Олег Логвинов решили оказать помощь многодетным сотрудникам: с июня на каждого ребенка до 14 лет полагается ежемесячная доплата в 5000 рублей. А под Новый год, в лучших традициях прошлых лет, все дети сотрудников - от самых маленьких до 14-летних - получили сладкие подарки и яркие рюкзаки.

В "Грибной радуге" всегда готовы принять новые кадры, особенно тех, кто остро нуждается в работе. Предприятие участвует в трудоустройстве наших соотечественников, в рамках программы переселения переехавших в Курскую область из бывших союзных республик. В октябре 2020 года, когда закрывалась Курская птицефабрика, "Грибная радуга" предложила оставшимся без работы курянам свои рабочие места. Для желающих работать на предприятии двери открыты постоянно: ежедневно, с 8 до 12 часов, сотрудники агрокомплекса проводят ознакомительные экскурсии и собеседования для соискателей.

Прошедший год внес коррективы практически во все сферы экономической деятельности. Не стал исключением и рынок труда, по которому пандемия нанесла серьезный удар. По официальным данным, безработица была на пике в летние месяцы, задержавшись на максимальной отметке в 6,4% в августе. Последний раз уровень безработицы в нашей стране пробивал отметку в 6% в марте 2012 года - тогда он вырос до 6,5%. Во второй половине 2020 года ситуация на рынке труда стала постепенно стабилизироваться, в ноябре количество безработных снизилось до 6,1%. Минтруд объясняет позитивные изменения, в частности, принятыми государством мерами поддержки граждан, которые позволили предотвратить более резкий рост безработицы.

По официальной статистике, за время пандемии в России закрылось около миллиона малых и средних предприятий, соответственно, остались без работы занятые там сотрудники. Больше всего пострадали отрасли, связанные с массовым обслуживанием людей - отели, рестораны, развлекательные организации, фитнес, туротрасль, частные учреждения образования. Там зафиксировано наибольшее число увольнений. Однако, так или иначе, трудности затронули всех. Лишь небольшому количеству компаний удалось подобно курскому предприятию Александра Удодова и Олега Логвинова нарастить количество рабочих мест. Неплохо себя чувствовали, например, фармацевтические и IT-компании, службы доставки, которые не увольняли, а активно расширяли штаты.

Наступивший год обещает быть более стабильным. На минувшей неделе на высшем уровне было заявлено о необходимости к концу 2021-го добиться полного восстановления рынка труда - такая задача стоит сейчас перед правительством. В целом и правительство, и кадровики с оптимизмом оценивают перспективы рынка труда и единодушны во мнении, что при отсутствии экстраординарных событий он полностью восстановится.

Кстати

Бизнесмен Александр Удодов инвестирует в разные сегменты российского рынка. Помимо агрокомплекса в Курской области, он участвует в проекте развития термального курорта в Краснодарском крае. Также Удодов инвестирует в строительство доступного жилья и владеет объектами торговой недвижимости.