Компания Александра Удодова в 2020 году на треть увеличила количество рабочих мест

Новости

Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 13 копеек 19:13
Попова: Британский штамм коронавируса в России не распространяется 19:13
Собянин рассказал о запуске платформы для взаимодействия жителей и управляющих организаций 19:03
Политолог: Коалиция левых может занять второе место на думских выборах 18:58
TikTok готов ответить на вопросы о соблюдении законодательства РФ 18:54
Появился тизер четвертого эпизода сериала "Ванда/Вижн" 18:36
В Москве мужчина открыл стрельбу в кафе 18:22
Концепцию программы в области гидрометеорологии готовят в Союзном государстве 18:17
В центре Москвы кальянную закрыли за работу в пандемию 18:14
Инфекционист Минздрава: Пандемия пойдет на спад к концу весны 18:13
Ривер Сонг из "Доктора Кто" хочет сыграть злодейку в "бондиане" 18:08
У здания правительства Армении началась потасовка между полицией и сторонниками отставки Пашиняна 17:50
"Белджи" презентовал новую модель автомобиля Geely GS 17:49
Инфекционист Минздрава: Вакцинация защитит от новых штаммов коронавируса 17:46
Владимир Чуланов: Заразиться коронавирусом через предметы могли 10% заболевших 17:39
Социологи ВЦИОМ оценили перспективы коалиции левых на выборах 17:31
Ученые: Рост заболеваемости гриппом ожидается к весне 17:28
Бирюков рассказал об инновациях в системе теплоснабжения Москвы 17:12
Косачев: Расчеты в долларах и евро приводят к потерям внутри ЕАЭС 17:05
Власти Москвы заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом 16:55
Регионы будут следить за ценами на стройматериалы 16:54
Котяков: На восстановление занятости предусмотрен 21 млрд рублей 16:37
Власти Москвы поддержали закон о новых налоговых льготах для предприятий 16:35
Мособлсуд признал арест Навального законным 16:28
Президент Вучич поблагодарил РФ за вакцину "Спутник V" 16:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
28.01.2021 19:06
Рубрика: Экономика

Компания Александра Удодова в 2020 году на треть увеличила количество рабочих мест

Текст: Анастасия Камзолова
Курский агрокомплекс по производству шампиньонов "Грибная радуга", принадлежащий бизнесменам Александру Удодову и Олегу Логвинову, за 2020 год увеличил штат сотрудников на 30% - до 1250 человек. Предприятие является одним из лучших работодателей в Курской области и тесно сотрудничает с региональной властью в решении проблем с занятостью населения.
Грибной проект бизнесменов Александра Удодова и Олега Логвинова является одним из лидеров на рынке. Фото: Александр Лопатев Грибной проект бизнесменов Александра Удодова и Олега Логвинова является одним из лидеров на рынке. Фото: Александр Лопатев
Грибной проект бизнесменов Александра Удодова и Олега Логвинова является одним из лидеров на рынке. Фото: Александр Лопатев

Предприятие "Грибная радуга" заработало в Курской области в 2017 году, тогда численность работников составляла чуть более 230 человек. С тех пор число рабочих мест постоянно росло. К концу 2018 года в штате было 657 человек, по итогам 2019-го количество сотрудников выросло почти до 1000. В конце прошлого года в "Грибной радуге" работало 1250 человек. В 2021-м компания также планирует создание новых рабочих мест.

Ставку на высококвалифицированных специалистов основатели агрокомплекса делали изначально. Грибная отрасль - одна из самых высокотехнологичных в сельском хозяйстве. Предприятие Удодова и Логвинова создавалось на основе передовой и хорошо зарекомендовавшей себя в мире нидерландской технологии. Большинство операций автоматизированы, для обслуживания требуются хорошо обученные специалисты. Даже такая, казалось бы, простая работа, как сбор шампиньонов, требует грамотного подхода. В "Грибной радуге" сборщиков обучают и ценят. Труд нелегкий, но зарабатывают хорошие специалисты неплохо, средняя зарплата по агрокомплексу составляет 44 тысячи рублей. Для Курского региона это - высокий показатель.

Стартап Удодова и Логвинова всего через год после запуска стал одним из лидеров и занял порядка 20% грибного рынка в стране. Ежегодно "Грибная радуга" наращивает мощности и создает новые рабочие места, инвестируя в расширение производства. На порталах с вакансиями можно найти немало положительных отзывов о работе в компании. Пишут, что в "Грибной радуге" можно хорошо заработать благодаря прозрачной системе оплаты труда: сколько грибов собрал - столько денег и получил. При этом отмечают, что работать непросто, но те, кто не ленится и быстро учится, зарабатывают достойные деньги. Среди преимуществ компании на региональном рынке занятости также упоминаются отличные условия труда - современное красивое здание, столовая, цеха, в которых приятно работать. Отмечают хорошую организацию быта - раздевалки, кухня, душевые и спецодеджда, которую работники получают каждое утро выстиранной и выглаженной.

На предприятии внедрена прозрачная мотивационная система, лучшие сотрудники получают премии и награды. Так, прошлым летом был проведен конкурс для сборщиков шампиньонов, 55 его победителей получили именные памятные статуэтки и денежные премии. На предприятии вообще принято поддерживать работников, особенно тех, кто растит детей. В разгар пандемии владельцы "Грибной радуги" Александр Удодов и Олег Логвинов решили оказать помощь многодетным сотрудникам: с июня на каждого ребенка до 14 лет полагается ежемесячная доплата в 5000 рублей. А под Новый год, в лучших традициях прошлых лет, все дети сотрудников - от самых маленьких до 14-летних - получили сладкие подарки и яркие рюкзаки.

В "Грибной радуге" всегда готовы принять новые кадры, особенно тех, кто остро нуждается в работе. Предприятие участвует в трудоустройстве наших соотечественников, в рамках программы переселения переехавших в Курскую область из бывших союзных республик. В октябре 2020 года, когда закрывалась Курская птицефабрика, "Грибная радуга" предложила оставшимся без работы курянам свои рабочие места. Для желающих работать на предприятии двери открыты постоянно: ежедневно, с 8 до 12 часов, сотрудники агрокомплекса проводят ознакомительные экскурсии и собеседования для соискателей.

Прошедший год внес коррективы практически во все сферы экономической деятельности. Не стал исключением и рынок труда, по которому пандемия нанесла серьезный удар. По официальным данным, безработица была на пике в летние месяцы, задержавшись на максимальной отметке в 6,4% в августе. Последний раз уровень безработицы в нашей стране пробивал отметку в 6% в марте 2012 года - тогда он вырос до 6,5%. Во второй половине 2020 года ситуация на рынке труда стала постепенно стабилизироваться, в ноябре количество безработных снизилось до 6,1%. Минтруд объясняет позитивные изменения, в частности, принятыми государством мерами поддержки граждан, которые позволили предотвратить более резкий рост безработицы.

По официальной статистике, за время пандемии в России закрылось около миллиона малых и средних предприятий, соответственно, остались без работы занятые там сотрудники. Больше всего пострадали отрасли, связанные с массовым обслуживанием людей - отели, рестораны, развлекательные организации, фитнес, туротрасль, частные учреждения образования. Там зафиксировано наибольшее число увольнений. Однако, так или иначе, трудности затронули всех. Лишь небольшому количеству компаний удалось подобно курскому предприятию Александра Удодова и Олега Логвинова нарастить количество рабочих мест. Неплохо себя чувствовали, например, фармацевтические и IT-компании, службы доставки, которые не увольняли, а активно расширяли штаты.

Наступивший год обещает быть более стабильным. На минувшей неделе на высшем уровне было заявлено о необходимости к концу 2021-го добиться полного восстановления рынка труда - такая задача стоит сейчас перед правительством. В целом и правительство, и кадровики с оптимизмом оценивают перспективы рынка труда и единодушны во мнении, что при отсутствии экстраординарных событий он полностью восстановится.

Кстати

Бизнесмен Александр Удодов инвестирует в разные сегменты российского рынка. Помимо агрокомплекса в Курской области, он участвует в проекте развития термального курорта в Краснодарском крае. Также Удодов инвестирует в строительство доступного жилья и владеет объектами торговой недвижимости.

В регионах Экономика АПК Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область

Главное сегодня

Кабмин одобрил обновленную Стратегию развития лесного комплекса
За сутки в России подтверждено 19 138 случаев COVID-19 в 85 регионах
МВД: Попытки провести несанкционированные акции будут пресекаться
Миронов, Прилепин и Семигин подписали манифест об объединении партий
В театре подтвердили, что Василий Лановой находится в реанимации
В РФ вступил в силу запрет на продажу в Сети никотинсодержащей продукции
Когда в России не останется обманутых дольщиков