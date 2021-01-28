"Металлург" обыграл "Спартак" и вышел в плей-офф КХЛ

Московский "Спартак" на своей площадке проиграл "Металлургу", заметно осложнив себе задачу выхода в плей-офф. Магнитогорцы обеспечили себе место в первой восьмерке на Востоке.

Для "Спартака" каждое набранное очко на вес золота. Команда сохраняет шансы на место в восьмерке, но для этого необходимо стабильно набирать очки. В четверг команда Олега Знарка принимала магнитогорский "Металлург".

"Спартак" в очередной раз не показал внятной игры и наличия характера, проиграв 1:3. В составе победителей голы на счету Егора Яковлева, Николая Кулемина и Андрея Чибисова. У "Спартака" автором единственной шайбы стал Робин Ганзл.

"Металлург" занимает третье место на Востоке, гарантировав место в плей-офф. Также в Восточной конференции этого добились "Ак Барс" и "Салават Юлаев".

"Спартак" занимает девятое место на Западе, набрав 52 очка. Столько же у "Витязя", который опережает красно-белых по дополнительным показателям.