Влияние пандемии на гостиничный бизнес очень зависит от расположения отеля, отмечает председатель Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Ольга Воинова. В Краснодарском крае, Крыму и Калининграде и летом, и в новогодние каникулы заполняемость и цены были выше, чем год назад. Хорошая ситуация также в Ярославле, Калуге, Суздали, Костроме, куда могут на автомобиле доехать путешественники из столицы, говорит руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова.
В двух столицах заполняемость на новогодние праздники была на уровне 50% против обычных 80% в это время, а сейчас она держится на стандартном январском уровне в 50-70%, говорит Воинова. Но при этом стоимость номеров - в два-три раза ниже, чем год назад, и поднимать цены никто не отваживается. В среднем за год цена номера в московских качественных отелях снизилась на 23,2% - до 5160 рублей, в Санкт-Петербурге - на 30,9% (до 4872 рублей), сообщает партнер Cushman & Wakefield Марина Усенко. Люксовые отели предпочли удерживать тарифы на прежнем уровне, отели высокой ценовой категории снизили цены на 8,8%. Более дешевые - на 23,7%.
"Именно эти отели весной предпочли расселять врачей по фиксированным тарифам в 2200-2500 рублей, что, впрочем, обеспечило им доход и дало возможность платить зарплату персоналу", - отмечают в компании.
Московские отели восстанавливаются быстрее всех в Европе, говорит Уханова. Если в декабре заполняемость гостиниц в Париже, Лондоне и Мадриде была около 20%, а в Риме и Берлине - в 11-12%, то московский показатель - 44%. Помогают обширный внутренний рынок, менее жесткие ограничения и более высокий уровень стрессоустойчивости населения, считает эксперт. Опережали всех по заполняемости в конце года отели Китая, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока (в Сингапуре они были заняты на 75%, в Дубае - на 70%). При стабилизации ситуации с коронавирусом следует ожидать, прежде всего, увеличения туристов из Китая и арабских стран, говорит Уханова.
Если учитывать опыт предыдущих кризисов, в среднем загрузка отелей восстанавливается в течение 12-18 месяцев после прохождения "пика", после этого еще 12-18 месяцев восстанавливается выручка, отмечает она. То есть к допандемийным показателям гостиницы вернутся к 2023-2024 годам. Сложности с масштабированием массового вакцинирования в других странах мира, по-видимому, отложат восстановление международных поездок и прежнего спроса на столичные отели как минимум до второго полугодия 2021 года, считает Усенко.