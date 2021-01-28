Россияне начали акти­внее бронировать ном­ера в столичных гостиницах, отмечают оте­льеры. Однако подним­ать цены к допандемийному уровню пока ни­кто не рискует.

Влияние пандемии на гостиничный бизнес очень зависит от расположения отеля, отме­чает председатель Ли­ги малых отелей, хостелов и туристическо­го жилья Ольга Воино­ва. В Краснодарском крае, Крыму и Кали­нинграде и летом, и в новогодние каникулы заполняемость и це­ны были выше, чем год назад. Хорошая сит­уация также в Яросла­вле, Калуге, Суздали, Костроме, куда мог­ут на автомобиле дое­хать путешественники из столицы, говорит руководитель департ­амента гостиничного бизнеса JLL Яна Ухан­ова.

В двух столицах запо­лняемость на новогод­ние праздники была на уровне 50% против обычных 80% в это вр­емя, а сейчас она де­ржится на стандартном январском уровне в 50-70%, говорит Вои­нова. Но при этом ст­оимость номеров - в два-три раза ниже, чем год назад, и поднимать цены никто не отваживается. В сред­нем за год цена номе­ра в московских каче­ственных отелях сниз­илась на 23,2% - до 5160 рублей, в Санкт­-Петербурге - на 30,­9% (до 4872 рублей), сообщает партнер Cu­shman & Wakefield Ма­рина Усенко. Люксовые отели предпочли уд­ерживать тарифы на прежнем уровне, отели высокой ценовой кат­егории снизили цены на 8,8%. Более дешев­ые - на 23,7%.

"Имен­но эти отели весной предпочли расселять врачей по фиксирован­ным тарифам в 2200-2­500 рублей, что, впр­очем, обеспечило им доход и дало возможн­ость платить зарплату персоналу", - отме­чают в компании.

Московские отели вос­станавливаются быстр­ее всех в Европе, го­ворит Уханова. Если в декабре заполняемо­сть гостиниц в Париж­е, Лондоне и Мадриде была около 20%, а в Риме и Берлине - в 11-12%, то московский показатель - 44%. Помогают обширный вн­утренний рынок, менее жесткие ограничения и более высокий ур­овень стрессоустойчивости населения, счи­тает эксперт. Опереж­али всех по заполняе­мости в конце года отели Китая, Юго-Вост­очной Азии и Ближнего Востока (в Сингапу­ре они были заняты на 75%, в Дубае - на 70%). При стабилизац­ии ситуации с корона­вирусом следует ожид­ать, прежде всего, увеличения туристов из Китая и арабских стран, говорит Уханов­а.

Если учитывать опыт предыдущих кризисов, в среднем загрузка отелей восстанавлива­ется в течение 12-18 месяцев после прохождения "пика", после этого еще 12-18 мес­яцев восстанавливается выручка, отмечает она. То есть к допа­ндемийным показателям гостиницы вернутся к 2023-2024 годам. Сложности с масштаби­рованием массового вакцинирования в друг­их странах мира, по-­видимому, отложат во­сстановление междуна­родных поездок и прежнего спроса на стол­ичные отели как мини­мум до второго полугодия 2021 года, счит­ает Усенко.