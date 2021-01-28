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28.01.2021 19:26
Рубрика: Происшествия

Решение не изменили

Мособлсуд признал арест Навального правомерным
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(8369)
В четверг Мособлсуд рассматривал жалобу адвокатов на решение об аресте блогера Алексея Навального, который был задержан по решению ФСИН России сразу после прилета в Москву из Германии.

По данным тюремного ведомства, осужденный нарушил правила условного срока, неоднократно проигнорировав необходимость отмечаться в уголовно-исполнительской инспекции. В связи с этим УФСИН по Москве ходатайствовало о замене условного срока реальным. Принять такое решение может только суд.

Фото: REUTERS
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На время до судебного рассмотрения Химкинский городской суд Московской области постановил арестовать блогера на 30 суток. Адвокаты обжаловали это решение в вышестоящем суде.

28 января судья Муса Мусаев вынес вердикт - оставить без изменений постановление Химкинского городского суда, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Напомним, недавно Следственный комитет России возбудил в отношении Алексея Навального новое уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "мошенничество в особо крупном размере". Следствием было установлено, что для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций - "Фонд борьбы с коррупцией" (внесен в реестр НКО-иноагентов), "Фонд поддержки СМИ "Пятое время года", "Фонд организации и координации защиты прав граждан", "Фонд правового обеспечения граждан" и "Фонд защиты прав граждан "ШТАБ" - в качестве пожертвований было собрано более 588 миллионов рублей. Отмечалось, что собранные средства предназначались исключительно на цели перечисленных фондов. "При этом Навальный, являясь фактическим руководителем этих организаций, потратил на личные цели из этой суммы более 356 миллионов рублей", - сообщали в Главном следственном управлении Следственного комитета России.

Следователи выяснили, что фигуранты (кроме блогера в деле есть соучастники) на похищенные деньги приобретали различные материальные ценности, имущество, а также оплачивали загранпоездки.

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