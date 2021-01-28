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28.01.2021 08:17
Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: В Москве пройдет курс повышения квалификации для сотрудников НКО

Текст: Любовь Проценко

В феврале сотрудники некоммерческих организаций смогут бесплатно повысить свой профессиональный уровень и получить дополнительные знания в сфере управления персоналом и координации волонтеров. Новый курс повышения квалификации в рамках образовательного проекта "НКО Лаб" проведут в сети коворкинг-центров НКО совместно с ресурсным центром "Мосволонтер". Об этом рассказала заместитель мэра Москвы.

Сергунина: Почти 160 тысяч человек прошли дистанционное обучение в "Технограде" в 2020 году

"Курсы повышения квалификации для представителей некоммерческого сектора регулярно проводятся в коворкинг-центрах НКО с прошлого года. Они пользуются популярностью в том числе благодаря удобному дистанционному формату занятий. Новая интенсивная программа начнется второго февраля. После обучения слушатели смогут получить удостоверения установленного образца", - отметила Наталья Сергунина.

Курс проведут эксперты-практики, преподаватели вузов, юристы. Онлайн-занятия будут проходить каждую неделю, запланировано восемь вебинаров. В процессе обучения слушатели познакомятся с алгоритмом подбора и мотивации персонала, научатся грамотно проводить совещания внутри команды и собеседования с потенциальными сотрудниками. Помимо этого, им расскажут об особенностях трудового законодательства и гражданско-правовых отношений в некоммерческой сфере, об эффективных способах привлечения волонтеров и поощрении добровольцев.

Чтобы записаться на курс "Управление персоналом и волонтерами в НКО", необходимо направить заявку на электронную почту: edu-mdoo@go.mos.ru. В письме достаточно указать фамилию, имя и отчество, свой контактный телефон и название некоммерческой организации.

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