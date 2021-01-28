Новый тротуар открыли на Большом Каменном мосту в центре Москвы

Новый тротуар для пешеходов открыли в четверг на отремонтированной части Большого Каменного моста. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по обустройству тротуара на отремонтированной части Большого Каменного моста, в четверг его открыли для пешеходов, - отметил Петр Бирюков. - Пешеходную зону на противоположной стороне сооружения закрывают на ремонт".

На отремонтированном тротуаре обновили около 80 метров гранитного парапета и установили 20 современных опор освещения.

"В пешеходной зоне завершен монтаж отреставрированного чугунного ограждения, всего установлено 400 метров конструкции, - сообщил заместитель мэра. - Монтажные работы не останавливались даже в сильные морозы - их проводили внутри специальных шатров, в соответствии с технологией производства в них были созданы все условия для работы с бетоном, на который крепится основание ограждения".

В рамках капремонта Большого Каменного моста проводится замена несущих балок руслового пролета, на которые опирается железобетонная плита проезжей части и тротуара; реставрация чугунного ограждения и гранитной облицовки, восстановление наружных дверных проемов и дубовых витражей в нижней части сооружения.

Как отметил заммэра, Большой Каменный мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году, в ходе капремонта его фактически пересоберут заново. Это позволит увеличить несущую способность моста, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.

Напомним, что ремонт сооружения стартовал в июле 2020 года, менее чем за полгода досрочно была отремонтирована и открыта для движения первая часть моста. Полностью завершить работы планируется в этом году.