Прокуратура предостерегла 5 интернет-компаний от призывов к участию в незаконных акциях

Шести лицам, призывающим к участию 31 января 2021 года в несогласованном публичном мероприятии в Москве, вынесены предостережения о недопустимости противоправных действий. Об этом сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. Кроме того, предостережения прокуратуры получили пять российских и иностранных интернет-компаний, распространяющих подобную информацию.

По словам Нефедовой, во время мониторинга интернета, в том числе социальных сетей, были выявлены публикации, содержащие информацию с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках и несогласованных акциях.

"Распространение, а равно предоставление технических возможностей для распространения информации с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в несогласованных публичных мероприятиях и массовых беспорядках, создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности", - отметила официальный представитель столичного надзорного ведомства.

Кроме того, в прокуратуре разъяснили, что организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законом ответственность.