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28.01.2021 07:55
Рубрика: Общество

Жители Москвы получили более 2 миллионов смс с результатами ПЦР-тестов

Текст: Любовь Проценко
Созданная в Москве единая цифровая платформа позволяет в оперативном порядке информировать горожан о результатах анализов на коронавирусную инфекцию, сделанных в городских медучреждениях. С конца ноября пациентам разослано более 2 миллионов СМС-сообщений с результатами ПЦР-тестов.

"В Москве единая цифровая платформа позволяет максимально оперативно информировать горожан о результатах анализов на коронавирус. В основе платформы - единый лабораторный сервис: все результаты исследований на коронавирус, сделанные в городских учреждениях, сразу попадают в электронную медицинскую карту и доступны врачу и пациенту, а положительные - в режиме онлайн поступают в единый регистр заболевших. Благодаря платформе в конце ноября были запущены СМС-рассылки с результатами ПЦР-тестов. Горожане получили уже более 2 миллионов сообщений", - говорится в сообщении пресс-службы Комплекса социального развития Москвы.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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Если у жителя столицы подтвердился COVID-19, то в сообщении его попросят оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Затем с ним связываются врачи и рассказывают о дальнейших действиях. Если результат теста оказывается отрицательным, то жителю советуют продолжать следовать правилам безопасности - носить маску и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

"Рассылки были инициированы для того, чтобы жители столицы могли максимально оперативно получать результаты и соблюдали меры предосторожности, поскольку еще не все горожане успели открыть доступ к своим электронным медицинским картам. Сообщение придет как в случае положительного, так и отрицательного результата", - добавили в пресс-службе.

Сервис не распространяется на случаи взятия анализов в частных лабораториях. Взрослые москвичи могут сдать ПЦР-тест на коронавирус по предварительной записи в одной из 162 поликлиник. Горожанам до 18 лет можно сдать анализ в одной из 45 детских поликлиник. Результат исследования появится в течение трех дней в электронной медицинской карте.

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