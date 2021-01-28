С 8 февраля в МГУ возобновятся очные занятия

Очные занятия возобновятся в Московском государственном университете с 8 февраля. Указ об этом подписал ректор вуза Виктор Садовничий.

"Начать весенний семестр 2020-2021 учебного года в Московском университете 8 февраля", - цитирует ТАСС документ.

При этом в университете сохраняются все введенные ранее меры по профилактике распространения коронавируса. Студенты и преподаватели должны быть обеспечены масками, также вводится контроль за соблюдением социальной дистанции.

Что касается иностранных студентов, то для них, а также для групп очно-заочной формы обучения возможно использование обучение с помощью дистанционных технологий.

Массовые мероприятия для студентов при этом по-прежнему остаются под запретом.