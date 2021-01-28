Собянин открыл новую эстакаду через пути МЖД у станции Жаворонки

Столица продолжает строить путепроводы через железнодорожные пути. Причем, не только на своей территории, но и во всем московском регионе.

Сегодня на Белорусском направлении железной дороги вошел в строй еще один - возле станции Жаворонки, семнадцатый за последние годы. На открытие его мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехали вместе.

- Объект небольшой, но очень важный для автомобилистов и Москвы, и области, - прокомментировал событие Собянин. - Он дает возможность проехать с комфортом от Можайского шоссе до Киевского и далее до Калужского и Варшавского, не выезжая на МКАД и ЦКАД.

Прежний регулируемый железнодорожный переезд у станции Жаворонки давно исчерпал свою пропускную способность. Перед ним постоянно собирались автомобильные заторы, которые отнимали у автомобилистов массу времени и создавали неудобства. Не менее проблемным был и выезд из Жаворонков на Можайское шоссе. Пробки на перекрестке шоссе с 1-й и 2-й Советскими улицами также носили хронический характер. Чтобы избавиться от них и было принято решение построить автодорожный путепровод.

Стройка началась в ноябре 2019 года за счет Адресной инвестиционной программы Москвы. Она стала частью проекта создания поперечной связи от Можайского до Варшавского шоссе. Новая трасса соединит активно развивающиеся поселения Новой Москвы Марушкинское, Первомайское, Десеновское и Троицк с подмосковными городами Одинцово и Подольск. В этой зоне проживают около полумиллиона жителей столицы и Московской области.

Сам путепровод представляет собой двухполосную эстакаду длиной 560 метров, которая соединила 1-ю Советскую улицу с улицей Красный Воин. Кроме того, в рамках первого этапа проекта реконструировано 2,1 километра прилегающей улично-дорожной сети, построены две разворотные эстакады на Можайском шоссе, движение по которым открылось в декабре прошлого года. Для удобства пешеходов построили надземный переход через Можайское шоссе в районе пересечения с 1-й Советской улицей.

Бонусом от строителей местным жителям стало реконструированное футбольное поле с искусственным газоном и трибунами на 276 мест, а так же три спортивные площадки - волейбольная, баскетбольная и тренажерная, плюс беговые дорожки и парковка для автомашин. Как и до реконструкции, этот стадион будет открыт для всех любителей спорта. А для учеников расположенной поблизости Жаворонковской школы в ограде стадиона сделали специальную калитку, чтобы ребята могли добираться до него кратчайшим путем и не опаздывать на уроки физкультуры.

Но впереди у строителей еще второй этап работ. Им предусмотрено построить эстакаду основного хода через Можайское шоссе, которая свяжет 1-ю Советскую улицу и 2-е Успенское шоссе, а так же реконструировать участок этого шоссе в районе села Жаворонки и участок 1-й Советской улицы. Помимо этого, с Можайского и 2-го Успенского шоссе будут построены правоповоротныем съезды на 1-ю Советскую улицу и боковой проезд Можайского шоссе вдоль СНТ "Жаворонки-Север".

Собянин напомнил, что таким образом в Подмосковье с 2011 года построено уже 17 путепроводов, еще шесть находятся в стадии проектирования и строительства.