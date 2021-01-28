Собянин рассказал о запуске платформы для взаимодействия жителей и управляющих организаций

Все вопросы, связанные с жизнью своих многоквартирных домах, москвичи с сегодняшнего дня могут решать онлайн. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написал мэр Москвы Сергей Собянин. В том числе - и проводить общие собрания собственников в онлайн-формате - на платформе ed.mos.ru или в приложении "Электронный дом Москва".

Мэр напомнил: начиная с 2018 года, "Электронный дом" работал в пилотном режиме, а в прошлом году его перезапустили с новыми опциями. "Теперь можно полностью управлять своим домом в онлайн-режиме, а также публиковать объявления, проводить опросы, общаться с соседями, обращаться в управляющую компанию и так далее", - рассказал мэр.

Поясню: "Электронный дом" - это платформа для взаимодействия жителей и управляющих организаций. Пользователи сервиса могут вызвать мастера, а затем оценить его работу, пообщаться с соседями, разместить объявление и передать показания приборов учета, провести общее собрание собственников. У жителей появилась возможность сообщить онлайн в управляющую компанию о перегоревшей лампочке в подъезде или неработающем фонаре, поврежденной крыше или мусоре во дворе. Еженедельно через "Электронный дом" в единый диспетчерский центр и на портал "Наш город" поступает около 700 заявок.

Это не только ускоряет для жителей всех бытовых вопросов, но и помгает управлять многоквартирным домом, в котором могут быть расположены сотни квартир. Попробуй собери их собственников и жителей на очное собрание. Чтобы выбрать того же председателя совета дома, некоторые высотки тратят месяцы. Теперь же все вопросы можно оперативно обсудить онлайн, и так же оперативно принять необходимые решения.