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28.01.2021 22:20
Рубрика: Общество

Пожевали, отравились

Сотрудников школьных столовых в Подмосковье дополнительно проверят на вирусы
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 18(8369)
Все сотрудники пищеблоков детских образовательных организаций Подмосковья должны будут пройти дополнительное вирусологическое обследование на рота- и норовирусы. Такое решение принято областным управлением Роспотребнадзора после инцидентов с отравлениями школьников в Красноармейске и Электростали.

В Красноармейске с жалобами на плохое самочувствие к врачам в один день обратились 211 человек. Все они оказались учащимися и сотрудниками двух городских школ. Двоих детей пришлось госпитализировать, остальные лечились от отравления дома. Все случилось еще 20 января, в тот же день было возбуждено уголовное дело, однако и сегодня причина отравления неясна. "Школьные пищеблоки закрыты до 2 февраля. Все смывы и пробы блюд, которые дети и взрослые ели в тот день, отправлены на анализ, но результатов мы еще не получили", - говорит глава Красноармейска Александр Федоров. По его словам, оба попавших в больницу ребенка уже выписаны. А обе школы закрыты по предписанию Роспотребнадзора, ученики переведены на дистанционное обучение.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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В Электростали с аналогичными жалобами к врачам обратились 14 школьников. Но здесь причину отравления назвали быстро. "Все пострадавшие - ученики одного класса, у всех выявлен норовирус", - утверждает замглавы городского округа Марианна Кокунова. И подцепили его дети не в школе, а в местном батутном центре, где накануне вся компания отмечала детский день рождения. Тем не менее школу дополнительно продезинфицировали, а смывы и пробы из пищеблока тоже отдали на анализ - все-таки оператор, обеспечивающий питанием эту школу, работает еще в 84 образовательных организациях области.

Как утверждают в областном министерстве образования, между собой операторы школьного питания в Красноармейске и Электростали не связаны. Однако в Роспотребнадзоре обратили внимание: после новогодних каникул операторы школьного питания сменились в 20 подмосковных муниципалитетах. Конкурсы на поставку школьникам каш, супов и котлет выиграли другие компании. "А это значит, что прежние операторы забрали из пищеблоков все оборудование. И 11 января на работу вышли новые люди. Профильным ведомствам особенно тщательно необходимо проверить всех новичков", - говорит начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков областного управления Роспотребнадзора Елена Черныш.

В этом году операторы школьного питания сменились в 20 подмосковных муниципалитетах

В области, к слову, уже были случаи, когда новые операторы укладывали на больничные койки целые классы. Пару лет назад в кадетской школе в Люберцах новичок отдал часть контрактных работ на аутсорс сомнительной фирме, а она в первый же день накормила детей и педагогов винегретом с сальмонеллезом. Поэтому дополнительные проверки не помешают. А заодно на ротавирусы проверят и сотрудников опытных операторов - чтоб не расслаблялись.

"А в принципе нужно подумать о законодательном регулировании вопроса дополнительных проверок работников предприятий, поставляющих питание в школы, детские сады", - считает председатель комитета Московской областной Думы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

В регионах Общество Образование Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Стандарты для школы

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