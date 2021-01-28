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28.01.2021 17:45
Рубрика: Экономика

Тверь и Ярославль запустят совместный турмаршрут

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Туристические ведомства Ярославской и Тверской областей совместно с общенациональной ассоциацией автомототуризма и караванинга разрабатывают межрегиональный маршрут "Тверь - Ярославль".

26-28 января эксперты и путешественники протестировали будущий маршрут, совершив на трех машинах, в том числе двух автодомах, пробег через Тверь, Кашин, Калязин, Углич и Ярославль.

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- У нас есть опыт по созданию и развитию межрегиональных маршрутов, недавно мы реализовали проект "Государева дорога", который проходит через четыре региона, и этот маршрут уже в продаже у 12 туроператоров, по нему путешествуют автотуристы и караванеры. Поэтому нам хотелось использовать полученный опыт для создания второго межрегионального маршрута - с Ярославской областью, - пояснила заместитель министра туризма Тверской области Надежда Выскубова.

По словам разработчиков маршрута, участники автопробега должны были оценить концептуальность нового турпродукта, придорожную инфраструктуру, безопасность маршрута, наличие на нем безбарьерной среды, приспособленность и удобство мест размещения на кемпстоянках и другое.

По итогам экспедиции выяснилось, что именно обеспечивающая инфраструктура на этом маршруте - пока самое слабое звено. Все участники оказались в восторге от памятников истории и культуры, от самобытных музеев, многие из которых - частные. Но вот от условий для путешествия по этим местам на автомобиле остались не в восторге.

- Маршрут очень насыщенный, интересный, прекрасные музеи, архитектура, исторические места, природа. Места размещения, где мы побывали, - просто замечательные. Но одна из составляющих автопутешествия - это дорога, и вот она на всем протяжении маршрута пока оставляет желать лучшего, хотя в прошлом году она была передана в федеральную собственность. У автодома, в котором мы ехали, подвеска достаточно жесткая, поэтому мы чувствовали все кочки и ямы, - рассказал о впечатлениях автоэксперт Денис Манько.

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Кроме плохой дороги участники автопробега отметили полное отсутствие санитарных остановок на маршруте, а также многофункциональных придорожных комплексов, дефицит заправок и отсутствие более чем на половине пути сигнала сотовой связи.

По словам и.о. директора департамента туризма Ярославской области Владимира Лысенко, предстоит серьезная работа по приведению к стандартам обслуживания не только мест показа, но и всей обеспечивающей инфраструктуры.

- Это первый срез, но мы договорились, что через неделю-две встретимся и продумаем вопрос, как создать на маршруте именно автомобильный продукт, - пообещал со своей стороны президент общенациональной ассоциации автотуризма и караванинга Сергей Лобарев.

Эксперты подчеркнули, что их очень радует тенденция к развитию межрегиональных турпродуктов, когда регионы не замыкаются только внутри своих территорий, а объединяются, - "потому что автотурист очень мобилен и в течение дня может перемещаться на большие расстояния".

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