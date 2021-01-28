Новости

Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 13 копеек 19:13
Попова: Британский штамм коронавируса в России не распространяется 19:13
Собянин рассказал о запуске платформы для взаимодействия жителей и управляющих организаций 19:03
Политолог: Коалиция левых может занять второе место на думских выборах 18:58
TikTok готов ответить на вопросы о соблюдении законодательства РФ 18:54
Появился тизер четвертого эпизода сериала "Ванда/Вижн" 18:36
В Москве мужчина открыл стрельбу в кафе 18:22
Концепцию программы в области гидрометеорологии готовят в Союзном государстве 18:17
В центре Москвы кальянную закрыли за работу в пандемию 18:14
Инфекционист Минздрава: Пандемия пойдет на спад к концу весны 18:13
Ривер Сонг из "Доктора Кто" хочет сыграть злодейку в "бондиане" 18:08
У здания правительства Армении началась потасовка между полицией и сторонниками отставки Пашиняна 17:50
"Белджи" презентовал новую модель автомобиля Geely GS 17:49
Инфекционист Минздрава: Вакцинация защитит от новых штаммов коронавируса 17:46
Владимир Чуланов: Заразиться коронавирусом через предметы могли 10% заболевших 17:39
Социологи ВЦИОМ оценили перспективы коалиции левых на выборах 17:31
Ученые: Рост заболеваемости гриппом ожидается к весне 17:28
Бирюков рассказал об инновациях в системе теплоснабжения Москвы 17:12
Косачев: Расчеты в долларах и евро приводят к потерям внутри ЕАЭС 17:05
Власти Москвы заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом 16:55
Регионы будут следить за ценами на стройматериалы 16:54
Котяков: На восстановление занятости предусмотрен 21 млрд рублей 16:37
Власти Москвы поддержали закон о новых налоговых льготах для предприятий 16:35
Мособлсуд признал арест Навального законным 16:28
Президент Вучич поблагодарил РФ за вакцину "Спутник V" 16:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
28.01.2021 18:14
Рубрика: Власть

В центре Москвы кальянную закрыли за работу в пандемию

Текст: Сергей Бабкин

В столице опечатали кальянную HookahPlace на Мясницкой улице за работу во время пандемии. Об этом рассказал главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев.

Власти Москвы заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом

Ранее власти города отменили ограничения на обслуживание гостей ресторанов и баров, однако кальянным по-прежнему запрещено работать. Поскольку заведение на Мясницкой нарушило это требование, был составлен административный протокол.

Кальянной грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Кабмин одобрил обновленную Стратегию развития лесного комплекса
За сутки в России подтверждено 19 138 случаев COVID-19 в 85 регионах
МВД: Попытки провести несанкционированные акции будут пресекаться
Миронов, Прилепин и Семигин подписали манифест об объединении партий
В театре подтвердили, что Василий Лановой находится в реанимации
О чем говорил Владимир Путин на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021"
Пушков: Генсеку НАТО пора осознать, что старый миропорядок уходит