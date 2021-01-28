В центре Москвы кальянную закрыли за работу в пандемию

В столице опечатали кальянную HookahPlace на Мясницкой улице за работу во время пандемии. Об этом рассказал главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев.

Ранее власти города отменили ограничения на обслуживание гостей ресторанов и баров, однако кальянным по-прежнему запрещено работать. Поскольку заведение на Мясницкой нарушило это требование, был составлен административный протокол.

Кальянной грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.