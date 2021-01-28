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28.01.2021 09:14
Рубрика: Общество

В четверг в Москве может выпасть до 5 мм осадков

Текст: Ирина Огилько

Снег, начавшийся утром в четверг в столице, будет идти до пятницы. За это время выпадет до 5 мм осадков. Об этом "РГ" рассказали в Метеобюро Москвы и области.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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По прогнозу метеорологов, в столичном регионе в четверг ожидается облачная погода, температура воздуха от -1 до +2, что выше нормы на 7-8 градусов. "На дорогах будет скользко, а снег будет идти с разной интенсивностью в течении суток", - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. Местами снег могут сопровождать дождь и град.

Атмосферное давление низкое - 740 мм. рт. ст. Такая погода, по данным метеорологов, может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, органов дыхания.

Кстати, наиболее теплым 28 января было в 1923 году, когда на термометрах было +3,1. А в 1893 году было -36,2.

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