В Калуге приступил к работе новый созыв молодежной палаты

Новости

Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 13 копеек 19:13
Попова: Британский штамм коронавируса в России не распространяется 19:13
Собянин рассказал о запуске платформы для взаимодействия жителей и управляющих организаций 19:03
Политолог: Коалиция левых может занять второе место на думских выборах 18:58
TikTok готов ответить на вопросы о соблюдении законодательства РФ 18:54
Появился тизер четвертого эпизода сериала "Ванда/Вижн" 18:36
В Москве мужчина открыл стрельбу в кафе 18:22
Концепцию программы в области гидрометеорологии готовят в Союзном государстве 18:17
В центре Москвы кальянную закрыли за работу в пандемию 18:14
Инфекционист Минздрава: Пандемия пойдет на спад к концу весны 18:13
Ривер Сонг из "Доктора Кто" хочет сыграть злодейку в "бондиане" 18:08
У здания правительства Армении началась потасовка между полицией и сторонниками отставки Пашиняна 17:50
"Белджи" презентовал новую модель автомобиля Geely GS 17:49
Инфекционист Минздрава: Вакцинация защитит от новых штаммов коронавируса 17:46
Владимир Чуланов: Заразиться коронавирусом через предметы могли 10% заболевших 17:39
Социологи ВЦИОМ оценили перспективы коалиции левых на выборах 17:31
Ученые: Рост заболеваемости гриппом ожидается к весне 17:28
Бирюков рассказал об инновациях в системе теплоснабжения Москвы 17:12
Косачев: Расчеты в долларах и евро приводят к потерям внутри ЕАЭС 17:05
Власти Москвы заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом 16:55
Регионы будут следить за ценами на стройматериалы 16:54
Котяков: На восстановление занятости предусмотрен 21 млрд рублей 16:37
Власти Москвы поддержали закон о новых налоговых льготах для предприятий 16:35
Мособлсуд признал арест Навального законным 16:28
Президент Вучич поблагодарил РФ за вакцину "Спутник V" 16:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
28.01.2021 19:04

В Калуге приступил к работе новый созыв молодежной палаты

28 января состоялось первое заседание третьего созыва молодежной палаты при городской думе Калуги.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

С началом работы молодых парламентариев поздравили глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель председателя городской думы Александр Иванов, депутаты городской думы, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Игорь Матвеенко и начальник управления молодежной политики министерства образования и науки Калужской области Михаил Артамонов.

За активное участие в социально-значимых мероприятиях и вклад в развитие молодежной политики члены второго созыва палаты были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами.

Фото: Калужская городская дума
В Калуге предложили увеличить парк общественного транспорта

Конкурсный отбор кандидатов проходил в два тура. Члены конкурсной комиссии оценили представленные на конкурс проекты кандидатов, их аргументированные выступления, опыт общественной деятельности и профессиональные достижения.

"Как в прошлый, так и в нынешний созыв молодежной палаты вошли лучшие представители калужской молодежи, целеустремленные, заинтересованные в развитии нашего города, - подчеркнул Юрий Моисеев. - Представленные кандидатами проекты затрагивали актуальные вопросы: волонтерство, социальная поддержка пожилых людей и инвалидов, пропаганда спорта и здорового образа жизни, сохранение исторического облика Калуги. Члены палаты являются примером того, что в нашем городе есть все возможности для успешной самореализации".

Фото: Калужская городская дума
В Калуге обсудили ход массовой вакцинации от COVID-19

Молодые парламентарии принесли присягу, поклявшись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, прилагать все силы и знания для развития потенциала калужской молодежи, формировать гражданскую позицию и правовую культуру в молодежной среде.

"Замечательно, что в состав молодежной палаты вошли молодые люди с высокими деловыми качествами, активно участвующие в общественно-политической жизни нашего города. На следующих выборах многие из них смогут попробовать свои силы в качестве кандидатов в депутаты городской думы", - отметил Александр Иванов.

Юрий Моисеев пожелал членам третьего созыва молодежной палаты благополучия и успехов в работе на благо Калуги и калужан.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

Главное сегодня

Кабмин одобрил обновленную Стратегию развития лесного комплекса
За сутки в России подтверждено 19 138 случаев COVID-19 в 85 регионах
МВД: Попытки провести несанкционированные акции будут пресекаться
Миронов, Прилепин и Семигин подписали манифест об объединении партий
В театре подтвердили, что Василий Лановой находится в реанимации