В Калуге приступил к работе новый созыв молодежной палаты

28 января состоялось первое заседание третьего созыва молодежной палаты при городской думе Калуги.

С началом работы молодых парламентариев поздравили глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель председателя городской думы Александр Иванов, депутаты городской думы, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Игорь Матвеенко и начальник управления молодежной политики министерства образования и науки Калужской области Михаил Артамонов.

За активное участие в социально-значимых мероприятиях и вклад в развитие молодежной политики члены второго созыва палаты были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами.

Конкурсный отбор кандидатов проходил в два тура. Члены конкурсной комиссии оценили представленные на конкурс проекты кандидатов, их аргументированные выступления, опыт общественной деятельности и профессиональные достижения.

"Как в прошлый, так и в нынешний созыв молодежной палаты вошли лучшие представители калужской молодежи, целеустремленные, заинтересованные в развитии нашего города, - подчеркнул Юрий Моисеев. - Представленные кандидатами проекты затрагивали актуальные вопросы: волонтерство, социальная поддержка пожилых людей и инвалидов, пропаганда спорта и здорового образа жизни, сохранение исторического облика Калуги. Члены палаты являются примером того, что в нашем городе есть все возможности для успешной самореализации".

Молодые парламентарии принесли присягу, поклявшись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, прилагать все силы и знания для развития потенциала калужской молодежи, формировать гражданскую позицию и правовую культуру в молодежной среде.

"Замечательно, что в состав молодежной палаты вошли молодые люди с высокими деловыми качествами, активно участвующие в общественно-политической жизни нашего города. На следующих выборах многие из них смогут попробовать свои силы в качестве кандидатов в депутаты городской думы", - отметил Александр Иванов.

Юрий Моисеев пожелал членам третьего созыва молодежной палаты благополучия и успехов в работе на благо Калуги и калужан.