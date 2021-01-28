В Москве мужчина открыл стрельбу в кафе

На севере Москвы мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе: ранены три человека.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, стрельба началась после конфликта между посетителями заведения на Ленинградском проспекте. Один из гостей выхватил пистолет, обстрелял оппонентов и скрылся. Двое раненых сами обратились в больницы, а третьего госпитализировали с места происшествия.

Подозреваемого задержали на улице Софьи Ковалевской, им оказался 40-летний приезжий рецидивист. Возбуждено уголовное дело по статьям 111 и 213 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство". Фигуранта заключили под стражу.