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28.01.2021 18:22
Рубрика: Происшествия

В Москве мужчина открыл стрельбу в кафе

Текст: Сергей Бабкин

На севере Москвы мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе: ранены три человека.

В Москве произошла массовая драка со стрельбой

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, стрельба началась после конфликта между посетителями заведения на Ленинградском проспекте. Один из гостей выхватил пистолет, обстрелял оппонентов и скрылся. Двое раненых сами обратились в больницы, а третьего госпитализировали с места происшествия.

Подозреваемого задержали на улице Софьи Ковалевской, им оказался 40-летний приезжий рецидивист. Возбуждено уголовное дело по статьям 111 и 213 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство". Фигуранта заключили под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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