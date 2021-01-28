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28.01.2021 11:23
Рубрика: Общество

В Москве пять ковидных больниц вернутся к обычной работе

Текст: Сергей Бабкин

Пять столичных стационаров, которые были перепрофилированы на лечение коронавируса, вернутся к обычному режиму работы. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Речь идет о больницах имени Ф.И. Иноземцева, имени С.С. Юдина, ГКБ N51, научно-практическом центре наркологии и двух корпусах больницы имени С.И. Спасокукоцкого. "Сейчас в городе свободно около половины коронавирусных коек, - отметила вице-мэр. - Также имеется резерв в виде временных госпиталей".

Как отметила Анастасия Ракова, все пять бывших ковидных больниц пройдут тотальную санитарную обработку, персонал сдаст тесты на коронавирус. Только после этого медучреждения вернутся к своей обычной работе.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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