В Москве расширят сеть электробусов

Сеть электробусов в Москве существенно расширится в этом году. Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, экологичные машины выйдут почти на 40 маршрутов.

В дептрансе отмечают, что в ближайшие два года город получил 820 электробусов. А к 2024-у парк вырастет до 2,2 тысячи машин - это треть от всего городского транспорта. Полностью "зеленым" транспорт Москвы должен стать к 2030 году.

Электробусы уже сейчас работают без сбоев даже в сильные холода. Следующий этап развития электрического транспорта - электробус с электрическим обогревом. Сейчас российские производители работают над его разработкой.