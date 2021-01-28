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28.01.2021 11:52
Рубрика: Экономика

В Москве расширят сеть электробусов

Текст: Сергей Бабкин

Сеть электробусов в Москве существенно расширится в этом году. Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, экологичные машины выйдут почти на 40 маршрутов.

В Москву скоро придут электробусы нового типа

В дептрансе отмечают, что в ближайшие два года город получил 820 электробусов. А к 2024-у парк вырастет до 2,2 тысячи машин - это треть от всего городского транспорта. Полностью "зеленым" транспорт Москвы должен стать к 2030 году.

Электробусы уже сейчас работают без сбоев даже в сильные холода. Следующий этап развития электрического транспорта - электробус с электрическим обогревом. Сейчас российские производители работают над его разработкой.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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