Новости

Анонсирован актерский состав сериала "Песочный человек" 20:35
В Подмосковье готовы внедрить "Тройку" с 1 февраля 20:32
Эсминец США "Портер" зашел в акваторию Черного моря 20:14
В Рособрнадзоре заявили об отсутствии альтернатив ЕГЭ 19:42
Росстат подсчитал, насколько снизилась безработица в декабре 19:32
Гай Ричи разместил видео о съемках нового фильма 19:27
Друг Василия Ланового: Он в очень тяжелом состоянии 19:19
Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 13 копеек 19:13
Попова: Британский штамм коронавируса в России не распространяется 19:13
Собянин рассказал о запуске платформы для взаимодействия жителей и управляющих организаций 19:03
Политолог: Коалиция левых может занять второе место на думских выборах 18:58
TikTok готов ответить на вопросы о соблюдении законодательства РФ 18:54
Появился тизер четвертого эпизода сериала "Ванда/Вижн" 18:36
В Москве мужчина открыл стрельбу в кафе 18:22
Концепцию программы в области гидрометеорологии готовят в Союзном государстве 18:17
В центре Москвы кальянную закрыли за работу в пандемию 18:14
Инфекционист Минздрава: Пандемия пойдет на спад к концу весны 18:13
Ривер Сонг из "Доктора Кто" хочет сыграть злодейку в "бондиане" 18:08
У здания правительства Армении началась потасовка между полицией и сторонниками отставки Пашиняна 17:50
"Белджи" презентовал новую модель автомобиля Geely GS 17:49
Инфекционист Минздрава: Вакцинация защитит от новых штаммов коронавируса 17:46
Владимир Чуланов: Заразиться коронавирусом через предметы могли 10% заболевших 17:39
Социологи ВЦИОМ оценили перспективы коалиции левых на выборах 17:31
Ученые: Рост заболеваемости гриппом ожидается к весне 17:28
Бирюков рассказал об инновациях в системе теплоснабжения Москвы 17:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
28.01.2021 20:32
Рубрика: Экономика

В Подмосковье готовы внедрить "Тройку" с 1 февраля

Текст: Сергей Бабкин

Московскую транспортную карту "Тройка" готовы принимать в Подмосковье уже с 1 февраля. Об этом в эфире телеканала "360" заявила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры области Анна Кротова.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Виртуальная карта "Тройка" появится в Москве до конца года

В общей сложности столичную карту готовы принимать на 300 автобусных маршрутах.

"Единая карта, когда "Тройка" сольется со "Стрелкой", будет у нас к сентябрю", - отметила Анна Кротова.

Ранее сообщалось, что "Тройку" в автобусах Королева тестировали добровольцы. Все работает корректно, деньги за поездки вовремя списываются.

Впоследствии у Москвы и Московской области появится единая билетная система, которая позволит пользоваться всеми видами межрегионального сообщения по доступным тарифам.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Московская область Правительство Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО ЦФО Москва ЦФО Московская область

Главное сегодня

Минэнерго, ФАС и нефтяники согласовали меры по стабилизации цен на АЗС
В Роспотребнадзоре считают возможным отказаться от масок в 2021 году
Росстат сообщил о снижении числа бедных на 1,1 млн человек
МВД: Попытки провести несанкционированные акции будут пресекаться
Кабмин одобрил обновленную Стратегию развития лесного комплекса
В РФ вступил в силу запрет на продажу в Сети никотинсодержащей продукции
Когда в России не останется обманутых дольщиков