В Подмосковье готовы внедрить "Тройку" с 1 февраля

Московскую транспортную карту "Тройка" готовы принимать в Подмосковье уже с 1 февраля. Об этом в эфире телеканала "360" заявила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры области Анна Кротова.

В общей сложности столичную карту готовы принимать на 300 автобусных маршрутах.

"Единая карта, когда "Тройка" сольется со "Стрелкой", будет у нас к сентябрю", - отметила Анна Кротова.

Ранее сообщалось, что "Тройку" в автобусах Королева тестировали добровольцы. Все работает корректно, деньги за поездки вовремя списываются.

Впоследствии у Москвы и Московской области появится единая билетная система, которая позволит пользоваться всеми видами межрегионального сообщения по доступным тарифам.