В январе на Дальнем Востоке стартовала минтаевая путина, которая продолжится до апреля. По данным Росрыболовства, за это время российские рыбаки должны выловить свыше 915 тысяч тонн рыбы. Обычно около 70 процентов улова много лет подряд уходило в Китай, но в этом году ситуация изменилась.

В декабре прошлого года КНР закрыла порты, через которые в страну ввозили в том числе и рыбу из России. Эту меру объяснили борьбой с пандемией COVID-19. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев обратился к китайской стороне с просьбой возобновить прием продукции. Соответствующее письмо он отправил на имя заместителя премьера Госсовета КНР, сопредседателя российско-китайской межправкомиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР Ху Чуньхуа. Трутнев пообещал, что РФ примет исчерпывающие меры для того, чтобы не допустить завоза российскими рыбаками инфекции. Прошел месяц, но порты до сих пор закрыты. Сейчас на рейде в китайском Даляне в ожидании выгрузки находится 11 российских судов, на борту которых 37 тысяч тонн рыбной продукции.

- К сожалению, ситуация остается неопределенной. Мы рассматриваем возможности оперативного перераспределения товаропотока, в том числе на хранение и переработку силами российских предприятий. Однако их возможности довольно ограничены, в связи с чем в сезон "А" Охотоморской путины, когда добывается значительное количество минтая, возникают большие риски, - рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков, подчеркнув, что ведомство максимально готово выполнять все требования по дезинфекции готовой продукции.

Помимо этого ФАР готовит обращение в Роспотребнадзор о введении регламента, предусматривающего, что разрешения на выход в море будут получать только вакцинированные от коронавируса экипажи.

Но, видимо, не слишком уповая, что все это поможет, Росрыболовство советует искать рыбакам новые рынки сбыта, в частности, обратить внимание на Юго-Восточную Азию - Вьетнам, Таиланд и другие страны.

Рыбаки тоже усиленно ищут выход. Президент ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак рассказал, что в эту Охотоморскую путину рыбодобывающий флот будет максимально ориентирован на выпуск филе и фарша морской заморозки - продукции, которая поставляется в США, европейские и другие страны, минуя Китай.

- Рассчитываем, что по итогам сезона выпуск филе минтая увеличится на 25-30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Не менее трети вылова будет превращено в море на борту траулеров в продукцию глубокой переработки. Свой вклад в наращивание переработки минтая должны внести и береговые заводы, - отметил он.

Что касается российского рынка, то его возможности ограничены. По словам Алексея Буглака, в Дальневосточном бассейне ежегодно добывается более 1,8 миллиона тонн минтая, этот объем кратно превышает потребности нашей страны. Доля минтая в продуктовой корзине россиян невысока. Ее можно увеличить, в том числе за счет наращивания поставок филе в потребительской упаковке и полуфабрикатов.

Но, как всегда, есть нюансы.

- Сегодня мы видим ценовой разрыв между оптовыми и розничными ценами на внутреннем рынке. По нашим данным, в 2020 году оптовая цена на мороженый минтай снизилась на 35 процентов, при этом средние розничные цены выросли на 13. Такая ситуация также является барьером для увеличения потребления минтая внутри страны, - считает Буглак.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов уверен, что всей этой ситуации можно было бы избежать, если бы в свое время, как было задумано, на Дальнем Востоке получилось создать рыбохозяйственный кластер, куда входили бы рыбоперерабатывающие предприятия, холодильные мощности и даже производство контейнеров-рефрижераторов. Последние сейчас особенно пригодились бы - ведь даже если б нашли коронавирус на продукции, привезенной в небольшом 20-40-футовом контейнере, ее можно было бы уничтожить без значительного ущерба. Это не корабельная партия в пять-десять тысяч тонн. Но такие контейнеры в состоянии сэконд-хэнд закупают в Китае, а сейчас они в большом дефиците.

Георгий Мартынов предлагает вернуться к предложению, сделанному АРПП в 2018 году во время рекордной лососевой путины. Речь идет об организации госзаказа.

- Армия, Росгвардия, министерство науки и образования - в функции этих федеральных структур входит и организация общественного питания. Что мешает направить российский минтай и любую другую рыбу напрямую по госзакупкам туда? - задается он вопросом. - По нашим оценкам, госзаказ может составить примерно 700 тысяч тонн, то есть на него могла бы уйти почти вся рыба одной из минтаевых путин.

Однако снова встает проблема нехватки холодильных мощностей. Имеющиеся на Дальнем Востоке, по словам Георгия Мартынова, способны вместить от силы 250 тысяч тонн продукции.

С предложением о "рыбных интервенциях" по аналогии с теми, которые проводятся государством на зерновом рынке, выступила и Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.

В Росрыболовстве рассматривают все возможные варианты.

Кстати

По сообщению Корпорации развития Дальнего Востока, резиденты территорий опережающего развития (ТОР) реализуют на Дальнем Востоке проекты создания мощностей для хранения замороженной рыбопродукции общим объемом более 4,7 тысячи тонн, еще 11 подобных проектов выполняется в рамках свободного порта Владивосток (СПВ).