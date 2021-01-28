Как в городах ДФО обстоят дела с чистотой воздуха

Эксперты Общероссийского народного фронта опросили жителей 49 городов. В числе этих муниципалитетов - участники нацпроекта "Экология" и населенные пункты с уровнем загрязнения воздуха "высокий" и "очень высокий" по данным Росгидромета. В анкетировании, результаты которого общественники назвали "Индекс форточки", приняли участие 8,4 тысячи человек, в том числе и жители Дальнего Востока.

Зимой воздух в Южно-Сахалинске особенно тяжел - в безветренную погоду он становится плотным и неподвижным. Фото: Сергей Красноухов

Ставка на газ

Как признались эксперты тематической площадки ОНФ "Экология", официальные данные при составлении рейтинга они не учитывали. Использовали только мнения самих жителей - пусть и субъективные, но не менее показательные, нежели сухие отчеты и цифры. Людей спросили, стали ли они за последние два года чаще открывать форточки и проветривать квартиры.

Южно-Сахалинск по итогам опроса занял 29-е место по уровню загрязнения воздуха: 38 процентов респондентов заявили, что "все плохо". И это достаточно приемлемый результат, ведь положительные изменения заметили 23 процента горожан. Тем не менее само нахождение Южно-Сахалинска в списке ОНФ неслучайно: до 2015 года он стабильно входил в перечень городов России с высоким загрязнением атмосферного воздуха. Затем островную столицу исключили из их числа, а в 2019-м внесли вновь: концентрация меди и формальдегида превысила санитарно-эпидемиологические нормы.

- Столь незавидное положение Южно-Сахалинска связано, во-первых, с тем, что у нас одна из самых высоких концентраций транспорта в стране. А во-вторых, с тем, что подавляющая часть частного сектора отапливается углем, газификация же наиболее грязные районы города как раз и не затрагивает, - считает эксперт регионального отделения ОНФ Дмитрий Лисицын.

Особенно тяжел воздух в Южно-Сахалинске зимой - в безветренную погоду он становится плотным и неподвижным. Над городом висит пелена серого дыма, ощущается запах выхлопных газов и гари.

Городские власти проблему осознают. Одним из способов ее решения они считают перевод транспорта на газ и установку зарядок для электромобилей. В прошлом году на экологичное топливо "переформатировали" 464 единицы коммунальной техники и автомобилей. Такая же перспектива ожидает весь автобусный парк. Переводят на газ свои авто и частники: довольно сильно к этому мотивирует компенсация за установку оборудования. Сегодня власти предоставляют автовладельцам выплаты до 150 тысяч рублей. Кстати, транспортный налог для собственников газобаллонных автомобилей снижен наполовину.

Второй пункт - тотальная газификация. До 2025 года на Сахалине планируют построить более одной тысячи километров газопроводов. На голубое топливо переведут 26 тысяч домовладений, а также 157 котельных и промышленных потребителей.

- В этом году мы сделаем большой шаг в рамках реализации этой программы - построим 40 километров газопроводов и множество других энергетических объектов, - отмечает губернатор Валерий Лимаренко.

В населенных пунктах, куда трубу провести невозможно, областные власти намерены использовать сжиженный природный газ. Для этого на островах реализуют комплексную программу по автономной газификации.

Большая кочегарка

Улан-Удэ занял шестое место в рейтинге ОНФ: 60 процентов жителей уверены, что воздух здесь грязный. И 35 - что его состояние ухудшилось за последние два года. Бурятия направила в правительство РФ предложение включить Улан-Удэ и еще два города в федеральный проект "Чистый воздух" в рамках реализации нацпроекта "Экология". Столица республики на протяжении многих лет находится в "топе" списка населенных пунктов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы, но (парадокс!) в соответствующие программы на федеральном уровне до сих пор не входит. Кроме нее, в проект предлагается добавить город Гусиноозерск и поселок Селенгинск.

- Подтверждение уровня загрязнения по типам и источникам должно определяться в сводном томе атмосферных загрязнений. Мы такой уже запланировали, предусмотрели деньги в бюджете 2021 года, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Сами жители Улан-Удэ зовут свой город "большой кочегаркой". Каждую зиму они задыхаются от выбросов котельных, ТЭЦ, чадящих печей частного сектора.

Населенный пункт находится в Иволгино-Удинской межгорной впадине, поэтому практически "не продувается". В дни, когда в Улан-Удэ объявляется режим "черного неба", детей не выпускают гулять, а местные жители не открывают окна.

Для решения проблемы власти разрабатывают комплекс мероприятий. Например, на пилотных территориях решено использовать бездымное топливо, древесные пеллеты и брикеты, фильтры для очистки газов, отопление электричеством...

Такой эксперимент уже провели в конце прошлого года. В нем приняли участие восемь частных домов в микрорайоне Комушка Октябрьского района. Сначала печи там топили обычным углем, а специалисты Сертификационного центра охраны труда Улан-Удэ измеряли уровень загрязнения воздуха вокруг дома и в самой трубе. После этого горожане перешли на бездымное топливо - полукокс. Результаты порадовали. Выяснилось, что он горит в полтора-два раза дольше, лучше сохраняет жар и выбрасывает в воздух гораздо меньше вредных веществ. Впрочем, чтобы эффект был, надо перевести на этот вид топлива большую часть подворий.

- Для получения более наглядной картины исследование продолжится еще на 14 модельных территориях в разных районах города, - пообещал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Плюс уголь

Из городов Приморского края в "форточный" индекс ОНФ попал лишь Уссурийск. А вот, например, во Владивостоке уровень выбросов в воздухе в декабре прошлого года оценивался специалистами Центра мониторинга загрязнения окружающей среды Примгидромета как "низкий". По сравнению с декабрем

с 2019 года в атмосфере было меньше оксида и диоксида азота - в 1,5 и 1,1 раза соответственно и формальдегида - в 1,4 раза. Зато в 1,6 раза больше пыли и в 1,1 раза - бенз(а)пирена. Аналогично характеризуется и загрязнение воздуха в других крупных городах Приморья.

Основные виновники выбросов в крае - автомобили и устаревшие производства.

- Загруженности автомагистралей способствует отсутствие или недостаточное количество транспортных развязок и парковок. Проезжая часть и без того узких улиц уменьшается за счет парковки машин, что затрудняет движение, создает "пробки" и способствует увеличению загазованности. Кроме того, загрязнению способствует и использование низкокачественного топлива на малых котельных края. Для улучшения ситуации необходимо строительство объездных магистралей, транспортных развязок, воздушных переходов, стоянок для частного транспорта. Нужно проводить озеленение городских территорий, - подчеркнул представитель Примгидромета Виктор Чулков.

В 2017 году в Приморье обострилась проблема угольной пыли - страдала Находка, в ее порту и рядом обосновались сразу несколько стивидоров, переваливающих огромные объемы угля. Под давлением общественности компаниям пришлось соз­давать планы природоохранных мероприятий. Так, АО "Восточный Порт" в прошлом году внедрило систему всесезонного пылеподавления, которая по заявлению предприятия, не имеет аналогов в мире. Она может работать в морозы, когда при низкой влажности и сильных ветрах угольная пыль распространяется активнее всего. Специальные комплексы покрывают снегом или водой штабеля угля.

ООО "Восточная Стивидорная Компания" в наступившем 2021-м ввела в эксплуатацию всесезонную стационарную систему пылеподавления. Семь гибридных пушек установили по периметру ветропылезащитного экрана склада. Они создают аэрозоль, который "прибивает" пыль к земле, не давая ей выходить за пределы склада.

Не исключено, что действия этих и других стивидоров помогли краю попасть на четвертую строчку рейтинга регионов по очистке вредных выбросов. Его составила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По ее данным, в Приморье улавливают 91,47 процента вредных выбросов в атмосферу.