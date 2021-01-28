Как в городах ДФО обстоят дела с чистотой воздуха

Новости

Более половины японских компаний выступили за проведение Олимпиады 06:55
Apple впервые заработала более $100 млрд за квартал 06:42
Пентагон займется моделированием рисков изменения климата 06:37
Состояние заболевшего COVID-19 президента Мексики не вызывает опасений 06:01
Эпидемиолог сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России 05:59
СМИ: Трамп может выступить с письменным заявлением на процессе в Сенате 05:40
Инфекционист предостерегла от использования двух масок одновременно 05:33
Колумбия отменила авиарейсы в Бразилию из-за мутации коронавируса 05:01
Вирусолог назвал сроки снятия ограничений из-за COVID-19 в России 04:34
ВОЗ заявила об обнаружении "британского" штамма коронавируса в 70 странах 04:28
Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в ряде регионов России 04:02
Ученые: В мире наблюдается самая жаркая погода за последние 12 тысяч лет 03:15
Стало известно, кто будет председателем суда над Трампом 03:10
Психиатрическое освидетельствование работники будут проходить сами 03:00
Сандерс заработал почти 2 млн долларов на товарах со своим фото в варежках 02:55
США приостановили продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ 02:23
Худшая команда чемпионата Англии обыграла "Манчестер Юнайтед" 02:05
В ВОЗ заявили о возможности пандемии из-за вируса Nipah 01:58
Демократы предложили сделать Вашингтон 51 американским штатом 01:55
Чешские власти ужесточат в стране ограничения из-за коронавируса 01:48
СМИ: Германия запретит въезд из ряда стран из-за мутаций коронавируса 01:35
Вильфанд спрогнозировал приход в Москву "сиротской зимы" 01:16
В Ливане демонстранты закидали полицию боевыми гранатами 00:53
ПФР напомнил о необходимости подать заявление на детские выплаты до 31 марта 00:47
Байден подписал три указа о противодействии изменению климата 00:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
28.01.2021 05:56
Рубрика: Общество

Чем мы дышим

Как в городах ДФО обстоят дела с чистотой воздуха
Текст: Анна Бондаренко, Инна Глебова, Валерий Голубев
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 17(8368)
Эксперты Общероссийского народного фронта опросили жителей 49 городов. В числе этих муниципалитетов - участники нацпроекта "Экология" и населенные пункты с уровнем загрязнения воздуха "высокий" и "очень высокий" по данным Росгидромета. В анкетировании, результаты которого общественники назвали "Индекс форточки", приняли участие 8,4 тысячи человек, в том числе и жители Дальнего Востока.
Зимой воздух в Южно-Сахалинске особенно тяжел - в безветренную погоду он становится плотным и неподвижным. Фото: Сергей Красноухов Зимой воздух в Южно-Сахалинске особенно тяжел - в безветренную погоду он становится плотным и неподвижным. Фото: Сергей Красноухов
Зимой воздух в Южно-Сахалинске особенно тяжел - в безветренную погоду он становится плотным и неподвижным. Фото: Сергей Красноухов

Ставка на газ

Как признались эксперты тематической площадки ОНФ "Экология", официальные данные при составлении рейтинга они не учитывали. Использовали только мнения самих жителей - пусть и субъективные, но не менее показательные, нежели сухие отчеты и цифры. Людей спросили, стали ли они за последние два года чаще открывать форточки и проветривать квартиры.

Южно-Сахалинск по итогам опроса занял 29-е место по уровню загрязнения воздуха: 38 процентов респондентов заявили, что "все плохо". И это достаточно приемлемый результат, ведь положительные изменения заметили 23 процента горожан. Тем не менее само нахождение Южно-Сахалинска в списке ОНФ неслучайно: до 2015 года он стабильно входил в перечень городов России с высоким загрязнением атмосферного воздуха. Затем островную столицу исключили из их числа, а в 2019-м внесли вновь: концентрация меди и формальдегида превысила санитарно-эпидемиологические нормы.

Фото: Анна Стрельченко/ТАСС
Экологическая аномалия на Камчатке не носит техногенного характера

- Столь незавидное положение Южно-Сахалинска связано, во-первых, с тем, что у нас одна из самых высоких концентраций транспорта в стране. А во-вторых, с тем, что подавляющая часть частного сектора отапливается углем, газификация же наиболее грязные районы города как раз и не затрагивает, - считает эксперт регионального отделения ОНФ Дмитрий Лисицын.

Особенно тяжел воздух в Южно-Сахалинске зимой - в безветренную погоду он становится плотным и неподвижным. Над городом висит пелена серого дыма, ощущается запах выхлопных газов и гари.

Городские власти проблему осознают. Одним из способов ее решения они считают перевод транспорта на газ и установку зарядок для электромобилей. В прошлом году на экологичное топливо "переформатировали" 464 единицы коммунальной техники и автомобилей. Такая же перспектива ожидает весь автобусный парк. Переводят на газ свои авто и частники: довольно сильно к этому мотивирует компенсация за установку оборудования. Сегодня власти предоставляют автовладельцам выплаты до 150 тысяч рублей. Кстати, транспортный налог для собственников газобаллонных автомобилей снижен наполовину.

Второй пункт - тотальная газификация. До 2025 года на Сахалине планируют построить более одной тысячи километров газопроводов. На голубое топливо переведут 26 тысяч домовладений, а также 157 котельных и промышленных потребителей.

- В этом году мы сделаем большой шаг в рамках реализации этой программы - построим 40 километров газопроводов и множество других энергетических объектов, - отмечает губернатор Валерий Лимаренко.

В населенных пунктах, куда трубу провести невозможно, областные власти намерены использовать сжиженный природный газ. Для этого на островах реализуют комплексную программу по автономной газификации.

Большая кочегарка

Улан-Удэ занял шестое место в рейтинге ОНФ: 60 процентов жителей уверены, что воздух здесь грязный. И 35 - что его состояние ухудшилось за последние два года. Бурятия направила в правительство РФ предложение включить Улан-Удэ и еще два города в федеральный проект "Чистый воздух" в рамках реализации нацпроекта "Экология". Столица республики на протяжении многих лет находится в "топе" списка населенных пунктов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы, но (парадокс!) в соответствующие программы на федеральном уровне до сих пор не входит. Кроме нее, в проект предлагается добавить город Гусиноозерск и поселок Селенгинск.

- Подтверждение уровня загрязнения по типам и источникам должно определяться в сводном томе атмосферных загрязнений. Мы такой уже запланировали, предусмотрели деньги в бюджете 2021 года, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Сами жители Улан-Удэ зовут свой город "большой кочегаркой". Каждую зиму они задыхаются от выбросов котельных, ТЭЦ, чадящих печей частного сектора.

Населенный пункт находится в Иволгино-Удинской межгорной впадине, поэтому практически "не продувается". В дни, когда в Улан-Удэ объявляется режим "черного неба", детей не выпускают гулять, а местные жители не открывают окна.

Для решения проблемы власти разрабатывают комплекс мероприятий. Например, на пилотных территориях решено использовать бездымное топливо, древесные пеллеты и брикеты, фильтры для очистки газов, отопление электричеством...

Такой эксперимент уже провели в конце прошлого года. В нем приняли участие восемь частных домов в микрорайоне Комушка Октябрьского района. Сначала печи там топили обычным углем, а специалисты Сертификационного центра охраны труда Улан-Удэ измеряли уровень загрязнения воздуха вокруг дома и в самой трубе. После этого горожане перешли на бездымное топливо - полукокс. Результаты порадовали. Выяснилось, что он горит в полтора-два раза дольше, лучше сохраняет жар и выбрасывает в воздух гораздо меньше вредных веществ. Впрочем, чтобы эффект был, надо перевести на этот вид топлива большую часть подворий.

- Для получения более наглядной картины исследование продолжится еще на 14 модельных территориях в разных районах города, - пообещал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Плюс уголь

Из городов Приморского края в "форточный" индекс ОНФ попал лишь Уссурийск. А вот, например, во Владивостоке уровень выбросов в воздухе в декабре прошлого года оценивался специалистами Центра мониторинга загрязнения окружающей среды Примгидромета как "низкий". По сравнению с декабрем

с 2019 года в атмосфере было меньше оксида и диоксида азота - в 1,5 и 1,1 раза соответственно и формальдегида - в 1,4 раза. Зато в 1,6 раза больше пыли и в 1,1 раза - бенз(а)пирена. Аналогично характеризуется и загрязнение воздуха в других крупных городах Приморья.

Основные виновники выбросов в крае - автомобили и устаревшие производства.

- Загруженности автомагистралей способствует отсутствие или недостаточное количество транспортных развязок и парковок. Проезжая часть и без того узких улиц уменьшается за счет парковки машин, что затрудняет движение, создает "пробки" и способствует увеличению загазованности. Кроме того, загрязнению способствует и использование низкокачественного топлива на малых котельных края. Для улучшения ситуации необходимо строительство объездных магистралей, транспортных развязок, воздушных переходов, стоянок для частного транспорта. Нужно проводить озеленение городских территорий, - подчеркнул представитель Примгидромета Виктор Чулков.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В России введут запрет на открытую перевалку вредных грузов в портах

В 2017 году в Приморье обострилась проблема угольной пыли - страдала Находка, в ее порту и рядом обосновались сразу несколько стивидоров, переваливающих огромные объемы угля. Под давлением общественности компаниям пришлось соз­давать планы природоохранных мероприятий. Так, АО "Восточный Порт" в прошлом году внедрило систему всесезонного пылеподавления, которая по заявлению предприятия, не имеет аналогов в мире. Она может работать в морозы, когда при низкой влажности и сильных ветрах угольная пыль распространяется активнее всего. Специальные комплексы покрывают снегом или водой штабеля угля.

ООО "Восточная Стивидорная Компания" в наступившем 2021-м ввела в эксплуатацию всесезонную стационарную систему пылеподавления. Семь гибридных пушек установили по периметру ветропылезащитного экрана склада. Они создают аэрозоль, который "прибивает" пыль к земле, не давая ей выходить за пределы склада.

Не исключено, что действия этих и других стивидоров помогли краю попасть на четвертую строчку рейтинга регионов по очистке вредных выбросов. Его составила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По ее данным, в Приморье улавливают 91,47 процента вредных выбросов в атмосферу.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Улан-Удэ ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск ДФО Приморский край

Главное сегодня

Песков рассказал о ежедневном контроле регулирования цен на продукты
МИД РФ вручил ноту протеста представителю посольства США из-за фейков
Роскомнадзор оштрафовал СМИ-иноагенты на 1,1 млн рублей
Соцсети привлекут к ответственности за вовлечение подростков в незаконные акции
В Роспотребнадзоре пояснили, почему после прививки бывает мало антител
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России