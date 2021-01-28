На острове Русском из-за непогоды остались без света 4 поселка

Четыре поселка на острове Русском остались без света из-за энергоаварии, вызванной непогодой, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на данные пресс-службы правительства Приморья.

Там уточнили, что аварийное отключение электроэнергии произошло в поселках Рында, Воевода, Подножье и Амурское. Тепло в населенные пункты подается от дизельных электростанций. На месте работают специалисты Оборонэнерго.

Сегодня в Приморье пришел снежный циклон. В 34 муниципалитетах края введен режим повышенной готовности. На расчистку снега брошена группировка более четырех тысяч человек и свыше 700 единиц техники. Дорожные службы дежурят в круглосуточном режиме, информирует краевое правительство.

По данным министерства ГОЧС Приморья, на настоящему моменту наибольшее количество осадков выпало во Владивостоке, Артеме и Хасанском районе. Снег продолжается, больше всего осадков ожидается в южной и восточной частях региона. В континентальной части ветер поднимется до 15-20 метров в секунду, на побережье - до 30 метров в секунду, а во Владивостоке и на мысах порывы будут достигать 33-38 метров в секунду. На дорогах снежные заносы, накат и гололедица.

Отменены 34 рейса междугородних автобусов, но при этом увеличено количество вагонов в 13 приморских электропоездах.