Новости

В Сибири изобрели защищающие от вирусов фильтры для респираторов 11:34
Netflix запустит аниме-сериалы про Конга и Лару Крофт 11:31
Apple отчиталась о рекордной выручке за первый квартал 2021 года 11:23
В Москве пять ковидных больниц вернутся к обычной работе 11:23
На острове Русском из-за непогоды остались без света 4 поселка 11:22
Оперштаб: Еще 6142 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:19
На Урале частный пансионат для престарелых закрыли из-за COVID-19 11:19
Самый богатый человек Мексики попал в больницу с коронавирусом 11:15
Обновленный Abrams оказался слишком тяжел для Европы 11:14
Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада 11:12
Видео: В ямальский тундре в лютый холод застрял снегоход с людьми 11:08
Землетрясение в Монголии вызвало подземные толчки в Приангарье 11:07
Фильм "Дорогие товарищи!" получил престижную премию американских критиков 11:07
В аэропортах Чукотки отменили рейсы из-за метели 10:55
В Челябинске при взрыве в подземном переходе пострадал человек 10:52
Уралу и Сибири пообещали "фантастическое" потепление 10:50
HBO снимет мультсериал по "Игре престолов" 10:47
В Красноярске кондуктор выгнала пассажирку из-за отказа надеть маску 10:38
Жительница Ямала пойдет по суд за насилие над приемными детьми 10:25
В Забайкалье произошло землетрясение магнитудой 3,9 10:17
В РФ вступил в силу запрет на продажу в Сети никотинсодержащей продукции 09:45
Бригады московской скорой помощи оснастили портативными лабораторными анализаторами 09:38
В Сибири создали сверхмалую антенну для сетей 5G 09:30
Шестнадцатилетний футболист погиб в уличной драке 09:26
Генсек ООН рассчитывает на скорейшее одобрение российской вакцины в ВОЗ 09:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
28.01.2021 11:22
Рубрика: Общество

На острове Русском из-за непогоды остались без света 4 поселка

Текст: Анна Бондаренко

Четыре поселка на острове Русском остались без света из-за энергоаварии, вызванной непогодой, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на данные пресс-службы правительства Приморья.

Там уточнили, что аварийное отключение электроэнергии произошло в поселках Рында, Воевода, Подножье и Амурское. Тепло в населенные пункты подается от дизельных электростанций. На месте работают специалисты Оборонэнерго.

Во Владивостоке из-за гололеда 66 горожан получили травмы

Сегодня в Приморье пришел снежный циклон. В 34 муниципалитетах края введен режим повышенной готовности. На расчистку снега брошена группировка более четырех тысяч человек и свыше 700 единиц техники. Дорожные службы дежурят в круглосуточном режиме, информирует краевое правительство.

По данным министерства ГОЧС Приморья, на настоящему моменту наибольшее количество осадков выпало во Владивостоке, Артеме и Хасанском районе. Снег продолжается, больше всего осадков ожидается в южной и восточной частях региона. В континентальной части ветер поднимется до 15-20 метров в секунду, на побережье - до 30 метров в секунду, а во Владивостоке и на мысах порывы будут достигать 33-38 метров в секунду. На дорогах снежные заносы, накат и гололедица.

Отменены 34 рейса междугородних автобусов, но при этом увеличено количество вагонов в 13 приморских электропоездах.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Пушков: Генсеку НАТО пора осознать, что старый миропорядок уходит
Вирусолог назвал сроки снятия ограничений из-за COVID-19 в России
МИД РФ вручил ноту протеста представителю посольства США из-за фейков
Роскомнадзор оштрафовал СМИ-иноагенты на 1,1 млн рублей
Соцсети привлекут к ответственности за вовлечение подростков в незаконные акции
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России