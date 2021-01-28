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Текст:   Марина Трубилина 
11:49 28.01.2021

Названы регионы, где размер ипотечных кредитов вырос на 17-20%

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Средний размер ипотечных кредитов за год вырос на 11,4%, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Фото: iStock
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Сейчас заемщики берут в среднем 2,81 млн рублей, тогда как год назад им нужно было в среднем 2,52 млн рублей.

Ощутимее всего (среди 30 регионов-лидеров ипотечного кредитования) средний чек вырос в Приморском крае (+20,3%), Московской (+19,7%), Ростовской (+19,5%) и Самарской (+17%) областях, а также в Санкт-Петербурге (+16,9%). В Москве средний размер ипотеки за год увеличился на 3,3%.

Вместе с тем лидером по среднему размеру кредита остается Москва, где кредиты впервые перешагнули планку в 6 млн рублей, поднявшись до 6,07 млн.

Далее следуют Московская область (средний размер ипотеки - 4,57 млн руб.), Санкт-Петербург (3,71 млн руб.), Приморский край (3,47 млн. руб.) и Ленинградская область (3,19 млн. руб.).

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