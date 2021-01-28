До 1 апреля будут действовать в России соглашения о снижении и поддержании на "нормальном уровне" цен на сахар и подсолнечное масло между минпромторгом, минсельхозом РФ, производителями продовольствия и торговыми сетями. Но в регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера документ, подписанный в декабре прошлого года, не работает. Здесь вводятся поправочные коэффициенты. Например, в соответствии с ними максимально допустимая розничная цена на сахар в Приморье - 56 рублей за килограмм (а не 46, как требует соглашение), на Камчатке - от 64 до 125 рублей в зависимости от ценовых зон.

Еще несколько лет назад "Приморский сахар" был одним из ведущих предприятий пищевой промышленности в ДФО. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Причины: непростая логистика и большое плечо доставки от производителей продуктов, подвергшихся удешевлению, до магазинов. И вот тут возникает вопрос: "А почему плечо стало таким, ведь оно было очень коротким всего несколько лет назад?".

ООО "Приморский сахар" работало в Уссурийске с 1935 года и было одним из двух российских сахарных комбинатов, производящих продукт из импортируемого сахарного тростника. На тростник предприятие, работавшее ранее на сахарной свекле, перевели в конце 60-х годов прошлого века, чтобы поддержать братскую Кубу.

"Прогорел" комбинат лет пять-шесть назад. Сначала ощутил дороговизну тростника в связи с резким удешевлением сахара в стране. Потом не сумел полностью расплатиться с компанией из Санкт-Петербурга за проект реконструкции завода с переводом его опять на производство сахара из свеклы. Начались суды.

Была надежда, что какая-нибудь программа поддержки приоритетных направлений сельскохозяйственного производства сможет простимулировать местных фермеров быстро засадить поля свеклой. Увы, не получилось.

- Сейчас на территории Приморского края сахар не производят, он весь привозной - из других регионов. К настоящему времени на биржевых торгах и у оптовиков цены выросли до уровня розничных. Не исключено, что ситуация носит спекулятивный характер. Но в рамках краевого проекта "Доступное Приморье" цена на сахар на полках сетей-участников проекта доходит до 45 рублей, эта цена сохранится как минимум на месяц, - дал общий расклад министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин.

К слову, была идея создания сахарного производства в городе Советская Гавань (Хабаровский край), ее представили на II Восточном экономическом форуме в 2016 году. И нашелся инвестор - таиландская компания, зарегистрировавшая предприятие в РФ. Но что-то пошло не так, и через год новое юрлицо было ликвидировано.

"Приморская соя" была крупнейшим на Дальнем Востоке производителем соевого масла, майонеза, мыла, а также ряда других продуктов переработки бобовых

Сейчас в Приморском крае осталась пара-тройка фирм, в которых прессуют привозной сахар-песок в рафинад. И уже шестой год официально считается, что ООО "Приморский сахар" законсервировано.

Это же самое слово использовали при закрытии производства на Уссурийском масложиркомбинате "Приморская соя" весной минувшего года.

Предприятие являлось крупнейшим на Дальнем Востоке производителем соевого масла, майонеза, туалетного и хозяйственного мыла, а также ряда других продуктов переработки бобовых. Назывался срок возможного перезапуска - осень 2020 года. Но когда это обещалось, на сайте холдинга "Русагро", получившего контроль над предприятием в 2015 году, комбинат "Приморская соя" в списке масложировых активов уже не значился.

К причинам, по которым закрылась "Приморская соя", генеральный директор ОАО "Группа компаний "Русагро" Максим Басов отнес высокие цены на сырье и, стало быть, на готовую продукцию. Сказалась, по его словам, и неблагоприятная ситуация с болезнями животных, ведущая к сокращению поголовья и снижению спроса на соевый шрот. Местные власти, к которым за помощью обратился коллектив комбината, ритуально заявили о "недопустимости закрытия предприятия, оказывающего существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Приморье" и проинформировали о ситуации правительство РФ. А что еще они могли?

Но расстаться с "Приморской соей" у "Русагро" не получается до сих пор. 75 процентов активов комбината принадлежит компании, остальное - жительнице Приморья Ларисе Логиновой. Женщина заблокировала возможность продажи завода через обеспечительные меры, введенные Арбитражным судом Приморского края. Теперь "Русагро" подало исковое заявление к Логиновой об ее исключении из состава владельцев с выплатой стоимости доли. Возбуждено производство по делу.

- "Русагро" по большому счету ничего на стол приморцев не принесло. Сначала в собственность этой группы компаний перешла "Приморская соя", потом - 80 тысяч гектаров земли в Хорольском, Михайловском, Ханкайском районах, на которых выращивали и гнали в КНР сою, обвалив цены на эту культуру внутри края. Быстро развить свиноводческие комплексы у "Русагро" не получилось, вот и некуда оказалось девать соевый шрот, - говорит эксперт Елена Абашева.

Это не просто личное мнение специалиста. Еще два года назад на уровне администрации Приморья было отмечено, что группа компаний "Русагро" "не оправдывает ожиданий приморских властей".

Между тем

В первые посленовогодние дни пользователи социальных сетей бурно обсуждали возможное закрытие еще одного пищевого предприятия края - ООО "Приморский кондитер". Менеджмент компании информацию не комментирует. Однако в конце 2020 года ТАСС сообщило: "Компания "Приморский кондитер" в 2023 году начнет строить на территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" завод пищевой промышленности с производственными линиями по направлениям: кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, комбинат питания мощностью 90 тысяч тонн в год. Компания планирует вводить завод в строй постепенно, в несколько этапов. По данным регионального правительства, в проект будет вложено более семи миллиардов рублей, он позволит создать 1,4 тысячи рабочих мест".

Как подтвердил "РГ" один из приморских экспертов, причина закрытия производства во Владивостоке связана с высокими налогами на недвижимость в центре города и неудобной логистикой. Перевод предприятия в ТОР минимизирует эти проблемы.