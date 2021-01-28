Промысел в морях Дальнего Востока может остановиться в любой момент

Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила десять административных дел против рыбодобывающих предприятий. Причина - отсутствие государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) при промысле тихоокеанских лососей на морских рыболовных участках в 2019 году.

Этот шаг надзорного органа всколыхнул рыбацкую общественность не только Сахалина.

- Сегодня требование предъявили к островным компаниям, завтра эту практику применят к добытчикам из других регионов, - прогнозирует президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

При этом рыбаки признают формальную обоснованность позиции прокуратуры. Согласно федеральному закону № 174 от 23.11.1995 года "Об экологической экспертизе" документы хозяйствующего субъекта должны быть исследованы для установления соответствия экологическим требованиям. Для водных биоресурсов, на которые устанавливается общий допустимый улов (ОДУ), ежегодно проводится такая процедура. ГЭЭ является обязательной частью утверждения ОДУ.

- Этой работой занимается уполномоченный орган Росрыболовства: готовит материалы, подает их в минприроды. Ведомство в свою очередь организует экспертизу, общественные обсуждения, - объясняет Сергей Рябченко. - Хотя порядок уже отработан, все равно ГЭЭ - это затяжной процесс, длится, как правило, три-четыре месяца.

Добыча объектов, на которые ОДУ не устанавливается, тоже подлежит экологической госэкспертизе, однако об этом требовании закона вспоминали лишь изредка. Так, в 2018 году на Камчатке дело дошло даже до судебных процессов. Рыбопромышленники, не проводившие ГЭЭ "неодуемых" объектов лова, суды предсказуемо проиграли.

- Мы должны следовать букве закона, - согласен президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. - Но положения нормативного акта для нас неисполнимы: нет четкого регламента, вообще нет понимания - что именно подпадает под экологическую экспертизу, ведь в законе обозначены лишь самые общие требования.

Вот и задаются рыбаки вопросами: что должно быть объектом оценки - объем добычи, отдельный невод, суда, деятельность на рыбопромысловом участке, транспортировка и хранение улова или работа всего предприятия? В какие сроки и с какой периодичностью нужно делать экспертизу - каждый год, чаще или реже?

- Обязанность проводить исследование документации о планируемой деятельности по добыче "неодуемых" объектов закон возлагает на предприятие. Государственная экологическая экспертиза осуществляется за счет пользователя. Это, кстати, подтверждает и новое Положение о порядке проведения ГЭЭ, вступившее в силу с 1 января 2021 года, - отмечает Максим Козлов. - Причем под пользователем понимаются не только хозяйствующие субъекты, юридические лица, предприниматели, но и граждане.

По мнению шести дальневосточных ассоциаций рыбаков, эти требования чрезмерны, в законы надо вносить изменения.

Мнение

Илья Шестаков, замминистра сельского хозяйства РФ - глава Росрыболовства:

- Так мы можем подкосить отрасль полностью. Мне кажется, достаточно Правил рыболовства и перечня разрешенных или запрещенных орудий лова. В рамках этого можно проводить оценку экологических последствий, если это так необходимо.