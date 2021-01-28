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28.01.2021 07:34
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае осудили браконьера за добычу осетра на 84 млн руб

Текст: Дина Непомнящая

К году и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима приговорил суд жителя Краснодарского края за незаконную добычу водных биоресурсов (часть 3 статьи 258.1 УК РФ) в Хабаровском крае.

Как стало известно в ходе следствия, мужчина вместе с четырьмя помощниками - двумя жителями Хабаровского и двумя Краснодарского края - незаконно ловил и продавал рыб семейства осетровых. Трое из них, в том числе организатор, свою вину признали в полном объеме, двое других причастность к делу отрицали.

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Сообщники были обеспечены всем необходимым для ведения незаконного бизнеса: транспортом, орудиями лова, средствами сотовой и радиосвязи, с помощью которых обеспечивалась конспирация. Также имелись помещения, где хранился и перерабатывался улов.

С сентября по октябрь 2019 года браконьеры поймали примерно 19 амурских осетров и одну калугу. Из рыбы извлекли больше 390 килограммов черной икры.

"Икру и части рыб соучастники перевезли в поселок Тыр Ульчского района Хабаровского края, где в одном из частных жилых домов ими осуществлена засолка и фасовка добытого в емкости для хранения. В дальнейшем часть расфасованной продукции была перевезена в Комсомольск-на-Амуре, а часть осталась в Тыре, где хранилась до момента изъятия", - сообщили в пресс-службе дальневосточного следственного управления на транспорте.

Своими действиями преступники нанесли экологический ущерб в 84 миллиона рублей. Возместить его, по решению суда, должен будет, организатор группы.

Арестованы недвижимость, автомобили и суда браконьеров на общую сумму 17 миллионов рублей.

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