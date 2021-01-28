Власти Якутии поставили перед агропромышленным комплексом задачу нарастить экспорт местной продукции. Работа ведется по широкому фронту, но с очень малыми объемами товаров.

Резкий рост экспорта продовольствия из Якутии был зафиксирован в 2019 году - в 8,7 раза по сравнению с 2018-м. Однако в денежном выражении рекордный объем продаж составил всего 78,9 тысячи долларов. А в прошлом году из-за пандемии не удалось наторговать даже на такую сумму.

По данным регионального минсельхоза, основные статьи якутского экспорта - это рыба, которую покупают преимущественно китайские компании, и алкогольная продукция, поставляемая в Китай и Латвию. Линейка качественных, вкусных, экологически чистых продуктов, производимых в северной республике, конечно, гораз­до шире. Но они либо производятся в ограниченных объемах, либо малоизвестны за пределами региона.

К примеру, недавно на конкурсе "Вкусы России" был представлен и получил высокую оценку новый бренд - сливочное масло из молока якутской коровы. Это очень вкусный и полезный продукт, и покупатели на него наверняка найдутся. Вот только торговать пока особо нечем: якутскую породу скота, дающую молоко рекордной жирности, лишь недавно удалось отодвинуть от опасной черты исчезновения. В центральных районах республики сейчас насчитывается менее тысячи этих животных.

Гораздо больше возможностей для экспорта дает коневодство, которое становится в рес­публике животноводческой отраслью номер один. В Якутии разводят особую мясную породу лошадей, причем это мясо считается деликатесным и абсолютно экологически чистым: якутяне едят его в сыром виде, как и строганину из рыбы. Отрасль активно развивается.

- По итогам прошлого года количество лошадей в республике составляет более 183 тысяч голов. Поставлены задачи по увеличению численности поголовья до 209 тысяч и строительству не менее 100 конебаз ежегодно, - говорит министр сельского хозяйства республики Александр Атласов.

Бренд "Якутская жеребятина" местные аграрии активно продвигают на внешних рынках. Засилья конкурентов на этой ниве у них не предвидится - уже сейчас поголовье лошадей в республике составляет около 14 процентов общероссийского, и эта доля в ближайшие годы возрастет. Но жеребятина - товар весьма специфический. Местный предприниматель Александр Бушуев, недавно переехавший в Москву, попытался угостить этим мясом своих новых друзей.

- Пригласили соседей на Новый год, настрогали жеребятины, а они к ней даже не прикоснулись. Убедить москвичей хотя бы попробовать кусочек оказалось невозможно: якутское лакомство для них просто конина, да еще и сырая.

Конечно, есть регионы и страны, где такое мясо пользуется спросом. Там шансы якутских коневодов на успех высоки.

- Главной проблемой является организация эффективной схемы сбыта продукции. Для выхода на большие рынки надо продвигать, рекламировать товар и сертифицировать качество якутской конины, - считает премьер-министр республики Андрей Тарасенко.

Всего региональный минсельхоз продвигает 13 перспективных, с точки зрения экспорта, брендов. Среди них такие узнаваемые продукты, как якутская рыба, мясо, масло, сыр. Но есть и совершенно необычные. К примеру, якутский чай. Конечно, обычный на Севере не выращивают, но здесь прекрасно растет дикий иван-чай. Местная предпринимательница Нюргуяна Заморщикова сделала на нем прекрасный бизнес. С 2016-го она выпускает на основе этого растения купажи и довела их производство, в том числе на экспорт, до 7,5 тонны в год. Спрос на эту продукцию растет - недавно ею заинтересовалась крупная японская компания.

- Якутский иван-чай поставляется в торговые сети четырех стран. Нам интересен и японский рынок. Предварительно готовы ежегодно отправлять в Японию около тонны, - рассказала предпринимательница.

Якутский экспорт продовольствия вряд ли когда-либо будет измеряться сотнями и тысячами тонн. По словам главы аграрного ведомства Александра Атласова, одной из основных проблем является малый объем выпускаемого. На Севере просто нет возможности производить продукты в серъезных масштабах. Но даже на небольших партиях предприниматели могут хорошо зарабатывать, поскольку речь в основном идет о деликатесах, имеющих высокую цену.

Для такой торговли на территории опережающего развития "Якутия" планируется создание аукционного дома. Как отмечает Андрей Тарасенко, это должна быть универсальная площадка, где местные предприниматели могли бы на публичных торгах сбывать любые товары, не только продовольственные.

- Все то, что добывается и производится на территории республики, должно быть реализовано через аукционный дом. Это будет стимулировать производителей на переработку сырья, на выпуск товарной продукции, - считает председатель правительства Якутии.

Между тем

При всех попытках наладить экспортные поставки основной задачей якутских аграриев остается производство продукции для реализации внутри республики. По данным регионального минсельхоза, пока внутренний потребительский рынок обеспечен местным продовольствием (включая напитки) лишь на девять процентов.