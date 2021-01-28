В Якутии поставлен рекорд по длительности экстремального холода

В Якутии побит очередной антирекорд - уже почти два месяца температура воздуха держится ниже 50 градусов. Еще в начале декабря пришли серьезные морозы, и с каждым днем число населенных пунктов, в которых зафиксировали температуру воздуха ниже 45 градусов, лишь увеличивалось. А потом застывший над республикой антициклон и вовсе надолго "накрыл" ее 50-55-градусными холодами. Однако якутяне не просто умеют выживать в таких экстремальных условиях - они давно научились извлекать из мороза пользу.

Разъезжать на велосипеде - к примеру, на рынок за рыбой - якутянам не мешают даже самые лютые морозы. Фото: Андрей Сорокин / ЯСИА

Если сейчас заглянуть в холодильник сельской семьи, можно подумать, что эти люди жестоко голодают. Но заглядывать надо не в холодильник, а в дальний угол веранды. Там почти непременно обнаружатся залежи замороженного мяса разных видов, кубики сливочного масла, мешок карасей, небольшая поленница другой рыбы, коробка брусники, горка битой дичи - все, что может долго храниться на холоде. Хлебом здесь тоже запасаются впрок. При необходимости упакованную в полиэтиленовый пакет мерзлую буханку кладут в микроволновку или просто в теплое место, и она быстро становится, словно ее только вынули из печи. Сельские традиции постепенно перекочевывают в города. Те же наборы замороженных продуктов хранятся сегодня на балконах в многоквартирных домах.

Ну а продавцам на рынках приходится весь день стоять на морозе. Кстати, застывшее молоко, как и прочие продукты, они продают в килограммах.

- Стою с открытия рынка и до вечера. Сменщицы нет, периодически прошу соседей посмотреть за товаром, и сама присматриваю за их прилавками, когда по очереди бегаем греться, - рассказывает продавщица, представившаяся Анной.

Мороз жмет по всем фронтам. Улицы Якутска окутаны густым смогом. За городом тумана нет, но он плотной пеленой висит над дорогами. И, что хуже, к нему добавляется поднимаемая машинами снежная пыль, из-за чего образуется совершенно непроглядная субстанция. Едва ли не каждую неделю из-за этого происходят чисто якутские аварии: легковушки врезаются в медленно идущие впереди грузовики. Объяснение: "Не видел, что впереди идет машина". Кстати, чтобы завести автомобили, их владельцам нередко приходится вызывать представителей автосервисов или служб профессионального разогрева машин. Стоимость услуги - 1500 рублей.

Мороз постоянно держит в напряжении. Моргнувший свет заставляет вздрагивать. Чуть слабее стали жарить батареи отопления - в квартире почти паника. К счастью, именно в эту зиму коммунальщики вступили со своеобразным рекордом. Впервые паспорта готовности к отопительному сезону получили 100 процентов муниципальных образований. По словам главы министерства ЖКХ республики Дмитрия Садовникова, все необходимые мероприятия для подготовки к надежному прохождению отопительного сезона были завершены в срок и с высоким качеством, хотя работать пришлось в условиях ограничительных мер.

Крупных аварий на системах жизнеобеспечения, подобных тем, когда местные власти уже готовы были принимать решения об эвакуации целых населенных пунктов (раньше они случались чуть ли не ежегодно), нет. Хотя без локальных ЧП не обходится.

Недавно свет моргнул в микрорайоне Птицефабрика Якутска. Из-за скачка напряжения котлы и насосы автоматически перешли в аварийный режим, радиаторы отопления в домах стали остывать. Ночь напролет ремонтные бригады в 53-градусный мороз восстанавливали подачу тепла. А потом еще сутки ликвидировали утечки.

В селах коммунальные проблемы людей волнуют меньше, но не от того, что там все надежнее. В большинстве домов печи, водопроводов нет (на зиму для приготовления воды селяне запасают лед), удобства во дворе. В Якутске тоже есть кварталы, застроенные частично благоустроенными деревянными двухэтажками, где во дворах - общие туалеты на каждый барак. Посещать их зимой - занятие не для слабонервных. Избавление от такой жизни люди связывают с программой расселения ветхого и аварийного жилья.

- По крайней мере, не боимся, что у нас из-за этих холодов перемерзнет канализация, - печально шутит жительница такого дома на улице Свердлова Галина Третьякова.

При всех неприятностях, доставляемых морозами, республика живет обычной жизнью. Для многих якутян настоящая работа вообще началась лишь в самые холода. К примеру, дальнобойщики в январе дождались наконец массового открытия зимников, и в дальние села стали поступать свежие продукты.

Сейчас в Якутии молоко можно купить в килограммах, а чтобы завести машину, часто приходится вызывать представителей автосервиса

А больше всех стужей довольны... речники. Для них чем холоднее, тем легче готовить к навигации флот. В зиму теплоходы остаются на плаву. Чтобы добраться до требующих ремонта винтов, рулей, вмятин и трещин ниже ватерлинии, бригады выморозчиков (исключительно северная профессия) каждый день выдалбливают из-под судов слой намерзшего за ночь льда. В 50-градусные морозы он намерзает быстрее, а значит, и вырубать можно слои потолще, быстрее углубляя майны под днищами. К весне нужные места полностью откроются для ремонтников, как в сухом доке.

Праздно шатающихся на улицах почти не видно. Зато можно встретить заиндевелых велосипедистов. Как ни в чем не бывало, совершают утренние пробежки любители бега. А в селе Чурапча бабушки и дедушки, невзирая ни на какие холода, купаются в проруби, которую на ночь закрывают от мороза большой деревянной крышкой.

- Холод - это чудесный дар природы. Не надо воспринимать его как врага, он наш союзник, - говорит любительница зимних купаний, председатель улусного совета ветеранов Матрена Матвеева.