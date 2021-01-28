С 28 января любой хабаровчанин может без предварительной записи привиться от COVID-19 в крупнейшем ТРЦ города и центральном отделении одного из банков. Выездные бригады медиков работают в "Уголках здоровья", созданных под эгидой регионального минздрава.

Заместитель главного врача поликлиники N16 Марина Видманова пояснила: "Рядом с "уголками здоровья" предусмотрены зоны ожидания, где учтена социальная дистанция. О вакцине и противопоказаниях горожанам рассказывают волонтеры. Всех, кто пришел на прививку, предварительно осматривает терапевт".

Хабаровчане по-разному отнеслись к новации. Одни моментально заняли очередь на вакцинацию. Другие сомневаются: уместно ли открывать процедурный кабинет прямо в торговом центре? "Санитарная обработка в "уголках здоровья" такая же, как в поликлиниках, - успокоили в краевом минздраве. - В помещениях установлены обеззараживатели воздуха. Вакцинацией занимаются опытные медики".

После первой процедуры в ТРЦ человек получает справку с печатью. Данные о прививке сразу вносятся в федеральный регистр. "Второй этап вакцинации можно пройти в том же "уголке здоровья", где и первый, либо в поликлинике, бригада которой работала в нем", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Между тем

В Петербурге пациенты, проходящие лечение от коронавируса амбулаторно, теперь могут бесплатно получить пульсоксиметры, но с последующим возвратом. Выдают их в обычных районных поликлиниках. Городом закуплено уже 20 600 приборов. Как пояснил "РГ" начальник отдела здравоохранения Невского района города Юрий Илюшин, пульсоксиметры отправлены не только в поликлиники, но и в офисы врачей общей практики. Чтобы получить этот прибор для измерения насыщения крови кислородом, пациент заключает с медицинским учреждением договор.

Подготовила Татьяна Тюменева, Санкт-Петербург