В Приморье при столкновении автомобиля и поезда погиб человек

В Приморье один человек погиб и двое пострадали при столкновении грузового поезда и автомобиля Lada Niva, сообщает официальный сайт Дальневосточной железной дороги.

ЧП произошло накануне в 20-49 по местному времени на 127 километре перегона Варфоломеевка - Лимонник на участке Губерово-Сибирцево на регулируемом переезде железной дороги. По информации ДВЖД, семафор исправно работал, но водитель машины грубо нарушил правила дорожного движения и столкнулся с вагоном поезда.

Машинист, который заметил в зеркале заднего вида опасно приближающийся к составу легковой автомобиль, начал экстренно тормозить, но избежать столкновения все равно не удалось.

В результате аварии водитель "Нивы" скончался на месте, двое пассажиров травмированы, их доставили в больницу Арсеньева.

Кстати

В 2020 году на железнодорожных переездах в границах ДВЖД произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. Шесть из них в Хабаровском крае, четыре в Приморском, три - в Сахалинской области. Пострадали трое, погибших не было. В 2019 году было 13 случаев столкновения автомобилей с поездами, пострадали семеро, погиб один человек.