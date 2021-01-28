Пандемия коронавируса существенно "подъела" бюджеты регионов и муниципалитетов. О резком уменьшении доходов заявили все субъекты РФ, в том числе на Дальнем Востоке. Несмотря на это на "Госзакупках" периодически встречаются тендеры на приобретение далеко не самых необходимых вещей и оказание не самых важных услуг.

Так, в конце прошлого года мэрия Хабаровска объявила о намерении купить фотоаппарат с макрообъективом более чем за полмиллиона рублей. Зачем чиновникам понадобился макрообъектив? Объяснение прозвучало, мягко говоря, странное.

- Мы собираемся приобрести многофункциональное устройство. Поскольку есть потребность делать не только фотографии, а также видео, которые в дальнейшем направим на телеканалы. Ролики должны быть в определенном формате и конкретного качества, - сказал глава города Сергей Кравчук.

Видимо, собственного съемочного оборудования у хабаровских телеканалов нет.

- Сегодняшняя сложная эпидемиологическая ситуация в городе и крае предполагает траты бюджетных денег на более актуальные нужды жителей. Эти финансы, например, можно было бы направить на приобретение масок и иных средств индивидуальной защиты для населения, которые могли бы действительно спасти чью-то жизнь, - прокомментировал глава исполкома Хабаровского регионального отделения ОНФ Юрий Рошка, мнение которого поддержало большинство горожан.

После поднявшегося шума покупать фотоаппарат чиновники передумали.

Для понимания: бюджет Хабаровска в последние десятилетия не был в плюсе. Вот и на 2021 год его приняли с дефицитом в 813 миллионов рублей. Депутатам пришлось урезать некоторые такие важные статьи, как, например, ремонт дорог. Всего расходы городской казны на ближайшие 12 месяцев составят 15,5 миллиарда рублей. При этом миллиард из них уйдет на содержание аппарата чиновников. В связи с этим от хабаровчан звучат вполне разумные призывы сократить траты.

- В социальных сетях активно обсуждается вопрос о раздутом автопарке городской администрации, в нем числится 123 машины, ежегодные расходы составляют 110 миллионов рублей. В план работы конт­рольно-счетной палаты на 2021 год будет включена проверка данного автопарка, - отметил председатель Хабаровской городской думы Михаил Сидоров.

Реакция людей убрала с повестки дня еще один скандальный тендер в Хабаровском крае. На этот раз - на охрану врио губернатора Михаила Дегтярева. За услуги семи телохранителей из бюджета предполагалось заплатить 33 миллиона рублей. Впрочем, вернувшись из командировки, сам глава региона заявил, что не знал о тендере, и поручил отменить его.

- Семь охранников меня, по-вашему, должны охранять. Вообще это нормально? - возмутился он, обращаясь к подчиненным.

В декабре на госзакупках разместили новый конкурс на ту же самую услугу. На этот раз сумма поскромнее - около пяти миллионов.

- Я считаю, что неприлично тратить на охрану большие деньги. Минимальные какие-то можно, там все рассчитано. Закон обязывает. Поэтому закрыли эту тему раз и навсегда, - сказал Михаил Дегтярев.

А вот другая странная закупка в крае вылилась в уголовное дело. Активисты ОНФ обнаружили, что гусеничные вездеходы ГАЗ-34039 для регионального комитета лесного хозяйства были закуплены по разной цене. В июле одна машина стоила 3,9 миллиона рублей, а в сентябре - уже 6,2 миллиона .

- Заключение второго государственного контракта на поставку вездеходов по завышенной цене повлекло причинение ущерба бюджету Хабаровского края в сумме более 11 миллионов рублей, - отметил официальный представитель СУ СК РФ по региону Илья Гудков.

Во Владивостоке - столице соседнего Приморья - мэрия потратила десятки миллионов рублей на весьма спорное благоустройство и озеленение. Осенью в центре города установили странные вазоны (которые после критики в соцсетях куда-то исчезли) и неуклюжие громоздкие скамейки. Но апофеозом стали гранитные лавочки, которые местные жители окрестили надгробиями. Кто в своем уме станет сидеть на них при температуре минус 20? К слову, гранит, как выяснилось позже, оказался не гранитом.

- Проводили экспертизу - лавочки не соответствуют требованиям, прописанным в техзадании. Акт приемки не был подписан, соответственно, деньги подрядчику не перевели, они остались в бюджете - порядка десяти миллионов рублей, - сообщили в мэрии.

На Камчатке неэффективное расходование бюджетных средств предотвратил сам губернатор Владимир Солодов, с самого начала взявший курс на эффективное использование краевой казны. Он отменил строительство винного кабинета в правительственной столовой, а сэкономленные средства направил на празднование юбилея Петропавловска-Камчатского.

Прямая речь

Андрей Михеев, член регионального штаба ОНФ в Хабаровском крае:

- Несмотря на контроль со стороны государства и общества нарушений в сфере госзакупок меньше не становится. Сговоры на торгах по-прежнему составляют более 80 процентов общего числа картелей. Стоит напомнить, что эксперты ОНФ уже пресекли попытки приобретения дорогих автомобилей, фотоаппаратов, квадрокоптеров, организации дорогих банкетов в бюджетных учреждениях региона, которые прежде всего нуждаются в повышении эффективности и качества своей работы. Абсурдность таких покупок в столь финансово сложное для страны время и растрата бюджетных денег, собранных с налогоплательщиков, возмущают. Расточительность региональных чиновников удивляет. Нужно избегать попыток неэффективного использования бюджетных средств.