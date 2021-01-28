Для большинства отраслей экономики 2020-й стал годом преодоления непредвиденных трудностей и поиском новых возможностей. О том, как в этих условиях Восточно-Сибирская железная дорога работает с грузоотправителями и пассажирами, о непрекращающемся обновлении Байкало-Амурской магистрали и Транссиба корреспонденту "Российской газеты" рассказал начальник ВСЖД Василий Фролов.

В этом году предстоит завершить первый и начать второй этап модернизации Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей. Фото: Из архива компании

Ограничения, вызванные пандемией, привели к сокращению пассажирских потоков и грузоперевозок на железных дорогах. Ситуация же на Восточно-Сибирской - по мнению экспертов, в силу высокой востребованности, - отличается от той, что сложилась по сети. Ваша оценка минувшего года?

Василий Фролов: При общем снижении объемов грузоперевозок по сети РЖД восточное направление действительно показывало рост. Прежде всего за счет транзита. Собственная погрузка - от предприятий, работающих в Иркутской области и Республике Бурятия, - у нас упала на 6,8 процента, в то же время, например, угольные разрезы, лесопереработчики сумели нарастить отправку товаров по железной дороге. В итоге грузооборот на ВСЖД в 2020-м увеличился на 1,8 процента. Кроме того, в прошлом году вступило в строй крупное предприятие - ООО "ОК РУСАЛ Тайшетская анодная фабрика". Так что надеемся, что как только временные табу ослабнут, объемы погрузки на дороге вернутся к обычным показателям.

Но на пассажирских перевозках эпидемиологические ограничения сказались очень сильно: количество поездок, по сравнению с 2019-м, сократилось на 39,8 процента.

Тем не менее модернизация Восточного полигона продолжалась по плану. Более того, когда правительство РФ пересматривало инвестиционную программу развития железнодорожной инфраструктуры на 2021-й, расходы на БАМ и Транссиб сохранили в полном объеме - 134 миллиарда. Какая часть этих средств пойдет на объекты ВСЖД? Что именно предполагается сделать в новом году?

Василий Фролов: В 2020-м общий объем инвестиций в развитие инфраструктуры ВСЖД - инженерных сооружений, станций, локомотивного хозяйства - составил 62,8 миллиарда рублей. В рамках проекта модернизации было введено в эксплуатацию 30 объектов, в том числе открыто движение по новым разъездам Гарбилка, Березовый, Нарьянга и Молчан. В Улан-Удэ реконструировали железнодорожный вокзал, на станции Лена после обновления открыли дом отдыха локомотивных бригад, рассчитанный на большее количество мест.

В 2021-м на развитие Восточного полигона предусмотрено 134 миллиарда рублей. То есть плановые цифры не изменились, что, на мой взгляд, подчеркивает исключительную значимость этого проекта для страны. Наступивший год очень важен: нам предстоит завершить первый и начать второй этап модернизации Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей.

Первоочередной задачей остается "расшивка" узких мест БАМа. Ввод в эксплуатацию нового Байкальского тоннеля, например, увеличит пропускную способность лимитирующего участка в 2,5 раза - с 13,2 до 32,4 миллиона тонн грузов в год. Будут сданы также двухпутные вставки на участках Холодный - Кичера и Тыя - Северобайкальск.

В рамках развития Восточного полигона на прибайкальском участке Байкало-Амурской планируется построить и реконструировать 144 объекта. Чтобы ускорить исполнение проекта, Государственная дума в прошлом году освободила объекты БАМа и Транссиба от обязательной экологической экспертизы. Это решение вызвало большой резонанс. В ответ РЖД подписала с правительством Иркутской области меморандум о защите Байкала и предложила ввести общественный мониторинг работ. Как исполняются эти договоренности?

Василий Фролов: Мы, с самого начала подчеркивая, что не снимаем с себя обязательств по защите озера, добровольно взялись проводить экологическую экспертизу всех этапов строительства на Байкальской природной территории. На более 50 объектах уже получены положительные заключения.

Кроме того, обязались оснастить свои объекты современными очистными сооружениями, оборудовать пункты мойки колес для строительной техники, очистить 360 километров береговой линии, установить контейнеры для раздельного сбора мусора на реконструируемых станциях БАМа, Транссиба, а также на Кругобайкалке. Некоторые природные памятники обеспечим не только площадками для бытовых отходов, но и биотуалетами.

В августе мы пригласили более 20 представителей общественных экологических организаций, чтобы показать фронт работ, необходимый для увеличения пропускных способностей железной дороги. В Иркутской области организуем мобильные экологические посты для мониторинга строительства. В Бурятии проверять, как подрядчики соблюдают природоохранное законодательство, будут члены республиканской Общественной палаты.

Отдельным пунктом прописано лесовосстановление. Байкало-Амурская магистраль изначально проектировалась в двухпутном исполнении. Именно с таким расчетом 40 лет назад и просеку прокладывали, и отсыпали земляное полотно. Поэтому общая площадь вырубки в Центральной экологической зоне Байкала составит максимум десять гектаров.

При этом вместо одного вырубленного на Байкальской природной территории или пострадавшего в прежние годы от пожаров дерева будем высаживать пять.

В Иркутской области 2021-й объявлен Годом Байкала. Вместе с тем комитет Европарламента по транспорту и туризму принял предложение сделать его Европейским годом железных дорог. Думаю, внимание к деятельности ВСЖД будет просто уникальным.

Надо полагать, коронавирус заставил все отрасли пересмотреть свои повседневные практики - организацию трудового процесса, взаимоотношение с клиентами, партнерами. Какие изменения произошли в работе дороги?

Василий Фролов: Прежде всего, вырос уровень цифровизации. Возможность заказать в онлайн-режиме билет или организовать перевозку груза мы предоставляли и раньше. Но в условиях пандемии и пассажиры, и грузоотправители стали этим пользоваться намного активнее. В 2020 году на ВСЖД было оформлено 925 тысяч электронных билетов в поезда дальнего следования. Доля онлайн-продаж перевалила за 70 процентов, хотя еще годом ранее их было чуть больше половины. Более 22 тысяч обращений от грузоотправителей поступило в центры продажи услуг ВСЖД - почти на 20 процентов больше, чем в 2019 году.

А еще постарались максимально упростить работу с приложением "РЖД Пассажирам". Появившийся в нем сервис безопасных платежей Masterpass предоставляет возможность сохранить данные банковской карты, которые при последующих покупках уже не придется вводить вновь.

Юридическим лицам мобильное приложение "РЖД Груз" позволяет теперь видеть состояние лицевого счета, в удаленном формате заказать и организовать перевозку по железной дороге. Кроме того, мы перешли на удаленную разработку и согласование схем размещения и крепления грузов с использованием Единой автоматизированной системы документооборота (ЕАСД). К тому же начала действовать услуга "Страхование On-line": страховой полис можно будет получить через систему ЭТРАН (электронная транспортная накладная).

При этом железнодорожники не отказались от социальных программ - продолжили возводить служебное жилье для своих работников, на правах благотворительности помогли тулунчанам и нижнеудинцам, пострадавшим от разрушительного паводка 2019 года...

Василий Фролов: Несмотря на ограничения и экономические трудности, мы сдали в эксплуатацию многоквартирные дома для сотрудников в Северобайкальске, на станциях Новая Чара, Таксимо, Вихоревка, Коршуниха-Ангарская. А когда катастрофическое наводнение лишило крова тысячи людей, ВСЖД оперативно пересмотрела инвестиционную программу на 2020-й. Удалось изыскать более 650 миллионов рублей и передать в прошлом году местным администрациям сразу четыре многоквартирных дома: три в Тулуне и один в Нижнеудинске. Причем все квартиры были сданы под ключ - с ремонтом, электроплитами, нагревателями для воды на случай отключения центрального водоснабжения. Новое жилье получили врачи и учителя.

В сентябре откроем новую школу на 1275 мест в микрорайоне Березовая Роща, которая будет отвечать самым современным стандартам. В прошлом году на ее строительство ОАО "РЖД" выделило 300 миллионов рублей, в этом будет направлено еще 587 миллионов. Кроме того, железная дорога помогла модернизировать нижнеудинский стадион и благоустроить парк на пришкольной территории в Тулуне.

Справка РГ

Восточный полигон, объединяющий Красноярскую, Восточно-Сибирскую, Забайкальскую и Дальневосточную железные дороги, через сухопутные переходы на границе с Китаем и Монголией, а также дальневосточные порты обеспечивает перевозку грузов из западных, уральских и сибирских районов страны в Азиатско-Тихоокеанский регион. Новые рынки чрезвычайно важны, как с экономической, так и с геополитической точки зрения. Однако пропускная способность некоторых участков БАМа и Транссиба близка к предельной. Программа модернизации полигона призвана гарантировать экспорт и сохранить международные позиции российских транспортных коридоров. Она предусматривает два этапа расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Первый должен увеличить их пропускную способность в восточном направлении до 124,9 миллиона тонн в год, второй - к 2024-му - до 180 миллионов.

Кстати

В 2021-м исполняется 130 лет с начала строительства Транссибирской магистрали и 105 - с начала ее эксплуатации. В честь юбилея на Кругобайкальской железной дороге, "золотой пряжке" Транссиба, запускают новый туристический поезд на паровозной тяге. Более трех десятилетий П-36 "Генерал" простоял на постаменте, но железнодорожники сумели его реконструировать и вернуть на рельсы. На всю Россию в рабочем состоянии осталось лишь девять таких машин. Одна из них - теперь на Байкале.