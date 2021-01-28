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28.01.2021 08:41
Рубрика: Общество

Видео: Водитель намеренно гонял семью амурских тигров по лесу

Текст: Юлия Гарднер

В Сети появилась запись, на которой видно, как водитель специально гоняет семью амурских тигров по лесу. Делает он это, судя по разговору, ради эффектных кадров.

Фото: REUTERS
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"Удалось заснять, нет? Пусть нас мамка простит, что мы ее детей беспокоим", - говорит он на записи.

При этом тигрята реагируют на вторжение машины весьма нервно. Один из них даже пытается напасть.

Где и когда была сделана съемка, неизвестно. Это сейчас пытаются выяснить специалисты центра "Амурский тигр". Они предупреждают, что поступать так, как мужчина на видео, не нужно ни в коем случае.

"Звери такое поведение воспринимают как атаку и пытаются себя защитить, что может закончиться трагически для одной или обеих сторон встречи", - говорится в сообщении Центра в Instagram.

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