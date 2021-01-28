Видео: Водитель намеренно гонял семью амурских тигров по лесу

В Сети появилась запись, на которой видно, как водитель специально гоняет семью амурских тигров по лесу. Делает он это, судя по разговору, ради эффектных кадров.

"Удалось заснять, нет? Пусть нас мамка простит, что мы ее детей беспокоим", - говорит он на записи.

При этом тигрята реагируют на вторжение машины весьма нервно. Один из них даже пытается напасть.

Где и когда была сделана съемка, неизвестно. Это сейчас пытаются выяснить специалисты центра "Амурский тигр". Они предупреждают, что поступать так, как мужчина на видео, не нужно ни в коем случае.

"Звери такое поведение воспринимают как атаку и пытаются себя защитить, что может закончиться трагически для одной или обеих сторон встречи", - говорится в сообщении Центра в Instagram.